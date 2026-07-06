Fibercop: collaborazione con Nokia per trasformare la rete in piattaforma di monitoraggio

(Adnkronos) – FiberCop e Nokia hanno firmato un Memorandum of understanding (Mou) per collaborare alla sperimentazione di tecnologie innovative in grado di trasformare la rete di accesso in fibra ottica in una piattaforma di monitoraggio avanzata. Il fiber sensing può supportare due principali ambiti di applicazione: la protezione della rete e il monitoraggio dell’ambiente circostante. In ambito operativo, consente di rilevare, localizzare e classificare problemi causati da eventi come frane, caduta di alberi, lavori stradali o atti vandalici, favorendo interventi più rapidi, una riduzione delle attività in campo e una maggiore continuità del servizio. La stessa infrastruttura può inoltre abilitare servizi di monitoraggio ambientale, rilevando fenomeni come vento, variazioni di temperatura, attività sismica, alluvioni, perdite o traffico. L’accordo annunciato oggi mira a esplorare entrambi questi ambiti. La collaborazione prevede attività congiunte di ricerca e test su soluzioni che consentano alla fibra non solo di trasmettere dati, ma anche di rilevare, grazie all’intelligenza artificiale, eventi e variazioni lungo l’infrastruttura in tempo reale. "Questa collaborazione rappresenta un passo importante nell'evoluzione delle infrastrutture in fibra, che possono diventare sempre più intelligenti e capaci di fornire nuove informazioni utili per la loro gestione", ha dichiarato Stefano Paggi, Chief technology & operations officer di FiberCop. "L'obiettivo è esplorare soluzioni che aiutino a rafforzare l'affidabilità della rete e ad aprire nuove possibilità applicative per sostenere l'economia". Le tecnologie al centro della collaborazione utilizzano la rete come un sistema di rilevamento distribuito, capace di intercettare cambiamenti fisici e ambientali, come vibrazioni, variazioni di temperatura o stress meccanici, attraverso l’analisi del segnale ottico. La fibra evolve così da infrastruttura di connettività a piattaforma in grado di generare informazioni utili per la gestione, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture. "L'Ai sta cambiando radicalmente ciò che le reti devono fare. Le reti non si limitano più a trasportare dati, aiutano anche gli operatori a capire cosa sta accadendo in tempo reale", ha dichiarato John Harrington, Vicepresidente esecutivo e responsabile Europa di Nokia. "Combinando l'innovazione di Nokia Bell Labs con il nostro sensoring in fibra abilitato dall'Ai, possiamo aiutare FiberCop a trasformare la sua rete in fibra in una piattaforma di monitoraggio intelligente che offre infrastrutture affidabili in grado di percepire, comprendere e agire in tempo reale. Lavorando insieme possiamo supportare una rilevazione più rapida dei problemi di rete, abilitare nuove applicazioni di rilevamento come servizio e creare una rete più resiliente". Le attività pianificate si concentreranno su due aree principali: il monitoraggio avanzato e la manutenzione predittiva, per identificare anomalie, degradi delle prestazioni e potenziali interruzioni prima che si verifichino; e il fiber sensing, per rilevare eventi esterni e condizioni ambientali, come vibrazioni e movimenti, lungo l’infrastruttura. Queste capacità potranno contribuire a migliorare la sicurezza della rete e a supportare un monitoraggio più accurato dell’ambiente circostante. I test saranno condotti in ambienti controllati, inclusi laboratori dedicati di FiberCop e sezioni isolate di fibra, con l’obiettivo di valutare diverse tecnologie in termini di prestazioni, precisione e casi d’uso applicabili.

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Pubblicato il 6 Luglio 2026