Fiat 500 Hybrid Dolcevita: la cabrio italiana punta sullo stile anni Sessanta

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FIAT rinnova la propria icona urbana presentando la nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale che interpreta in chiave contemporanea il fascino della Dolce Vita italiana. Disponibile esclusivamente nella configurazione Cabrio, questa edizione limitata completa la gamma della Nuova 500 Hybrid puntando su stile, dettagli esclusivi e richiami alle atmosfere delle località balneari italiane degli anni Sessanta. La nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita si distingue immediatamente per alcuni elementi specifici che ne rafforzano il carattere elegante e ricercato. Tra questi spiccano le calotte degli specchietti cromate, il badge laterale dedicato Dolcevita, i nuovi cerchi in lega diamantati da 16 pollici e la particolare capote in tessuto blu, elemento che contribuisce a esaltare il gusto raffinato e vacanziero della vettura. A completare il look arrivano anche i fari full LED, ormai parte integrante dell’identità più moderna della gamma 500. Con questa nuova interpretazione della Fiat 500 Hybrid Dolcevita, il marchio torinese continua a valorizzare il lato emozionale della propria city car, mantenendo però un’impostazione orientata all’utilizzo quotidiano. La scelta della sola carrozzeria Cabrio rafforza ulteriormente il legame con il lifestyle italiano e con il concetto di mobilità urbana leggera e disinvolta. Parallelamente debutta anche la nuova 500 Hybrid 3+1, versione pensata per incrementare la praticità grazie alla piccola portiera posteriore incernierata sul lato passeggero. Una soluzione che facilita l’accesso ai sedili posteriori e rende più semplice la vita quotidiana soprattutto in città o durante l’utilizzo familiare. La configurazione 3+1 sarà disponibile negli allestimenti ICON e La Prima, ampliando ulteriormente la proposta della famiglia Nuova 500. La Dolcevita, invece, punta chiaramente sull’esclusività e sull’immagine, proponendosi come una delle interpretazioni più ricercate dell’icona FIAT degli ultimi anni. In Italia gli ordini sono già aperti, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto entro la fine di giugno.

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Pubblicato il 16 Maggio 2026