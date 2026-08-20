Fiamme vicino al parco dei Dinosauri nei pressi di San Marco in Lamis

Paura nel pomeriggio a Borgo Celano, nei pressi di San Marco in Lamis, dove un incendio e’ divampato nell’area in cui sorge il Parco dei Dinosauri. Le fiamme hanno interessato soprattutto macchia mediterranea e sterpaglie, senza pero’ raggiungere direttamente le strutture del parco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Giovanni Rotondo, supportati da un’autobotte giunta dalla sede centrale. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere rapidamente il fronte del fuoco ed evitare che potesse avvicinarsi ulteriormente al parco e alle altre zone sensibili. L’incendio e’ stato posto sotto controllo e, al momento, non si e’ reso necessario l’invio di ulteriori uomini e mezzi: il personale gia’ impegnato nell’area e’ stato ritenuto sufficiente per completare le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica. Resta da accertare l’origine del rogo. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha comunque impedito che le fiamme provocassero conseguenze piu’ gravi in una zona particolarmente frequentata durante il periodo estivo.



Pubblicato il 20 Agosto 2026