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Fiamme tra Campomarino e Termoli minacciano le case, stop circolazione treni su Pescara-Bari

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(Adnkronos) – Brucia la costa molisana, tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge il rogo verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. L'incendio ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari, nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Luglio 2026

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