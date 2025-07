Fiamme nella pineta di Castiglione della Pescaia, 600 evacuati da un campeggio

(Adnkronos) – È una giornata drammatica per il territorio grossetano, ancora una volta messo in ginocchio dagli incendi boschivi. Un vasto rogo è scoppiato in località Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia, minacciando abitazioni, strutture ricettive e la storica pineta di Roccamare. Coinvolto direttamente il campeggio Santapomata, dove si trovavano circa 600 persone: è in corso una complessa evacuazione a mezzo di scuolabus comunali. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno richiesto un’imponente mobilitazione dei soccorsi (VIDEO). Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, le squadre della Protezione Civile comunale e provinciale, la Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi), i carabinieri e numerosi volontari. In volo 4 elicotteri della Protezione Civile della Regione Toscana e uno dei Vigili del Fuoco. Un Canadair è in allerta e pronto all'intervento. Il Comune ha invitato la cittadinanza a non recarsi nella zona delle Rocchette, per non intralciare le operazioni di spegnimento e garantire la massima sicurezza. La macchina dell’emergenza è pienamente attiva: il Palazzetto dello Sport di Casa Mora è stato allestito come punto di primo soccorso e raccolta. All'interno, viveri, acqua, assistenza sanitaria (118) e la possibilità di pernottamento con sacchi a pelo e brandine. Sono stati predisposti 600 pasti per la serata e si stanno accogliendo via via gli sfollati. Sul posto stanno confluendo autobotti delle forze armate da Grosseto, tra cui mezzi dell’Aeronautica, dell’Esercito e del Reggimento Savoia Cavalleria. Presenti anche dieci volontari dell’Anpas Humanitas Grosseto, con un’ambulanza e due furgoni, coordinati dalla Protezione Civile. Tra le autorità presenti anche l'ex parlamentare e ministra Rosy Bindi, che avrebbe personalmente allertato il Ministero per un supporto diretto. Attraverso i canali ufficiali, il Comune di Castiglione della Pescaia continua a fornire aggiornamenti in tempo reale: “La situazione resta critica, ma sotto monitoraggio costante. Invitiamo tutti alla massima collaborazione e a evitare spostamenti verso le aree colpite. Le operazioni di spegnimento e evacuazione sono ancora in corso.” Al momento non si registrano feriti, ma i danni ambientali e materiali potrebbero essere ingenti. Il bilancio definitivo potrà essere tracciato solo a emergenza conclusa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Luglio 2025