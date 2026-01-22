Fiaccolata per Simone Raucea, la città chiede più sicurezza stradale

La comunità studentesca e l’intera Università di Foggia, l’amministrazione comunale, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore e l’intera cittadinanza si stringono nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di Simone Raucea, giovane studente universitario vittima di un fatale incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. L’associazione studentesca Area Nuova ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Foggia e il supporto concreto del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Foggia, dell’ADMO, dell’AVIS e dell’Associazione Michele Di Salvia una fiaccolata cittadina che si terrà il prossimo venerdì 23 gennaio. Il corteo partirà alle ore 18 da Via Arpi 155 (sede storica del polo umanistico) per concludersi in Via Scillitani.

“Un momento di partecipazione e riflessione collettiva doveroso per sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza stradale, per stringersi ancora una volta con affetto e commozione ai familiari, agli amici, a quanti che hanno conosciuto Simone nel suo percorso terreno troppo breve ma nel quale è riuscito a distinguersi per impegno, sensibilità, attenzione e vicinanza alle persone meno fortunate, per ricordare tutte le vittime della strada e trasformare il dolore in consapevolezza e responsabilità” spiega l’assessore Giulio De Santis, assessore alla Sicurezza del Comune di Foggia.

“La fiaccolata è una iniziativa pubblica di responsabilità e consapevolezza che l’Università di Foggia condivide e sostiene convintamente. Come istituzione sentiamo il dovere di contribuire a una riflessione collettiva sui temi della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della tutela della vita, soprattutto quando a essere coinvolti sono i giovani. L’Università è chiamata non solo a trasmettere conoscenze, ma anche a promuovere valori e comportamenti che incidono concretamente sulla qualità della convivenza civile. In questo senso, la fiaccolata non è solo un momento di memoria dedicato al nostro studente, Simone Raucea, ma anche un’occasione per trasformare il suo ricordo in una responsabilità collettiva, rafforzando il dialogo tra l’Ateneo, il territorio e l’intera comunità” dichiara il rettore Lorenzo Lo Muzio.

“Simone era tra i nostri studenti più presenti e più attivi; difficile non incontrarlo nei corridoi con il suo inconfondibile sorriso, timido e tenero allo stesso tempo. Mi sono sempre chiesta come mai non fosse un rappresentante degli studenti e mi ero anche ripromessa di chiederglielo prima o poi. Sono certa che nel ruolo di rappresentante avrebbe contribuito a tessere reti e a costruire ponti, perché era quello che faceva quotidianamente, come quella volta che ha preso sotto braccio una signora anziana perché temeva potesse scivolare in un androne bagnato dalla pioggia di una comune giornata invernale. Scoprii dopo, sentendolo parlare con i suoi colleghi, che non era una sua parente, ma una signora “qualunque”, perché il mondo è fatto di persone “qualunque” che si incontrano per caso, ed io gli sono grata anche per il dono di questo ricordo.

Ringrazio l’Associazione Area Nuova, che si è fatta portavoce di questa iniziativa. Quando Luca Durante me ne ha parlato ho accolto subito l’idea progettuale. Mi è venuto in mente che questa volta avremmo potuto prendere noi in braccio Simone per portarlo per strada: quella stessa strada che non lo ha protetto, ma che oggi, anche grazie a lui, diventa per noi presidio di legalità. Da quella strada, con Simone, intendiamo ripartire per promuovere senso civico” il ricordo di Barbara De Serio, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici.



