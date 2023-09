Fi Puglia: “Stallo sull’attivazione del 112, intervenga Piantedosi”

“A pochi mesi alla scadenza dei termini concessi alle Regioni italiane per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza, in Puglia sembrano essere ancora in fase di stallo le procedure necessarie per l’entrata in funzione del servizio nonostante gli ingenti fondi stanziati e spesi, le procedure di selezione del personale effettuato e le sedi individuate per le postazioni telefoniche”. Lo dichiarano in una nota i deputati di Forza Italia, Vito De Palma, Mauro D’Attis e Andrea Caroppo.

“L’attivazione – ricordano – era stata disposta a marzo 2019 e il presidente Emiliano, nel marzo 2021, aveva assicurato che sarebbe entrato in esercizio nei primi mesi del 2022. Ad oggi, settembre 2023, nonostante sia stato anche nominato un commissario ad acta e ingenti risorse sia stato impiegate, non vi è traccia alcuna dell’attivazione di questo servizio fondamentale. In questa vicenda, inoltre, si presenta paradossale anche la situazione in cui si trovano i 126 aspiranti telefonisti che hanno sostenuto il concorso e attendono l’assunzione”.

Quindi, concludono, “chiediamo al ministro dell’Interno, per quanto di sua competenza, quali provvedimenti intenda assumere al fine di sbloccare con urgenza l’attivazione ed il funzionamento in tempi brevi del numero unico per l’emergenza 112”.



Pubblicato il 16 Settembre 2023