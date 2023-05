Fi, interviene Berlusconi: “Qui per voi in giacca e camicia dopo un mese”

(Adnkronos) – “Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta dopo un mese con la camicia e la giacca”. Ha esordito così Silvio Berlusconi, intervenendo con un videomessaggio alla convention di Forza Italia in corso a Milano, a un mese dal ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Nel videomessaggio, registrato dall'ospedale, il leader di azzurro appare seduto a una scrivania con una giacca e una camicia blu notte, mentre alle spalle campeggiano la bandiera dell'Italia e quella dell'Unione europea. Appuntata alla giacca l'immancabile spilletta del partito. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Maggio 2023