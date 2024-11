“FèXtra Experience”, la festa dell’olio extravergine di oliva

A San Giovanni Rotondo sabato 16 novembre arriva “FèXtra Experience”, la festa dell’extravergine di oliva, una food experience innovativa perfettamente mixata con la cultura del territorio. Si tratta di un evento eccezionale interamente dedicato all’olio EVO di Puglia, l’oro verde della nostra regione, punto di partenza per arrivare ad una carta dell’olio condivisa, attraverso un percorso che coinvolgerà nei prossimi mesi operatori turistici, ristoratori e produttori di olio.

In una giornata ricchissima di appuntamenti, fra il culinario e la scoperta culturale della città, San Giovanni Rotondo si prepara a un momento di assoluto rilievo: visite guidate, laboratori esperienziali ed enogastronomici, degustazioni e molto altro per rimarcare l’imprescindibile valore e contributo del territorio alla realtà produttiva dell’olio pugliese. Alle ore 18.00, nel Chiostro Comunale, si terrà il convegno “San Giovanni Rotondo verso la Carta dell’olio”, con la presenza del sindaco Filippo Barbano, del vicesindaco, assessore all’Agricoltura Michele Longo, dell’assessore alla Cultura e al Turismo Gennaro Tedesco, del vicepresidente nazionale dell’associazione Città dell’olio Cesareo Troia, di Michele Bruno di Puglia Expo e di Maurizio Palladino produttore di olio.

«Ritengo di fondamentale importanza, per la crescita del nostro territorio, continuare a tenere viva l’attenzione sui temi dell’agricoltura, promuovendo e valorizzando un prodotto di eccellenza, l’olio, Ambasciatore di Puglia. – Dichiara il vicesindaco, assessore all’Agricoltura, Michele Longo – “FèXtra experience” si prospetta come l’ideale palcoscenico per sottolineare l’importante contributo che le nostre aziende locali offrono all’intero tessuto produttivo in termini, in primis, di qualità dei prodotti stessi». Conclude Longo.

«“FèXtra experience” rappresenta un viaggio di scoperta, che coniuga il valore culinario al tessuto culturale del nostro territorio, un’esperienza completa che accompagna ogni momento, ogni fase della produzione dell’olio fino alla tavola. La nostra tradizione, la nostra storia raccontata attraverso l’oro verde della Puglia. Da qui si parte per l’importante progetto della “carta dell’olio”, un percorso di formazione che riguarderà un nuovo modo di proporre e di valorizzare il nostro olio». Spiega l’assessore alla Cultura e Turismo, Gennaro Tedesco.



Pubblicato il 14 Novembre 2024