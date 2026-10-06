FèXtra 2026, Mattinata celebra l’olio con dieci giorni di musica, gusto e natura

L’autunno in Puglia ha il profumo dell’olio nuovo, il suono delle voci tra gli ulivi e il gusto di una tavola condivisa. Dal 9 al 18 ottobre, Mattinata torna ad accogliere FèXtra – Festa dell’extravergine d’oliva, con dieci giorni di concerti, degustazioni, incontri, laboratori ed esperienze tra il mare e gli uliveti del Gargano. La sesta edizione, progetto del Comune di Mattinata e dell’Agenzia SCOPRO, sceglie il tema “FèXtra 6 comunità”: un gioco tra il numero delle edizioni e l’identità di una manifestazione che cresce attraverso le relazioni. Dopo Imola e Assisi, quest’anno il percorso si apre a Napoli, mettendo in dialogo territori, persone e tradizioni gastronomiche. Un cammino che si intreccia con il progetto nazionale delle Comunità dell’Olio, promosso dall’Associazione Città dell’Olio.

“Sei edizioni non sono un punto di arrivo, ma la prova che un’idea nata a Mattinata può camminare sulle proprie gambe e portare la nostra comunità sempre più lontano”, afferma il sindaco Michele Bisceglia. «Per Mattinata e per tutto il Gargano è un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità: continuare a essere un territorio che accoglie, che mette in rete, che non si ferma alla propria bottiglia d’olio ma costruisce insieme agli altri un racconto più grande».

Ad aprire il festival, venerdì 9 ottobre alle ore 20 all’Hotel Baia dei Faraglioni, sarà la cena evento “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello: una serata che unisce musica e gusto in uno dei luoghi simbolo della costa garganica. La partecipazione è con ticket e prenotazione obbligatoria. Alle ore 20.30, in via G. Grilli, spazio anche a Rione Chicco in FèXtra, con musica, degustazioni e Saverio Martucci in trio. Sabato 10 ottobre, alle ore 11 all’Oleificio Le Monache, il Touring Club consegnerà a FèXtra e al Comune di Mattinata la Targa dell’Amicizia, per la valorizzazione e la promozione sostenibile del territorio.

Alle ore 18 all’Agriturismo Giorgio, il programma entrerà nel cuore del tema dell’edizione: dopo l’incontro “Mattinata verso la Comunità dell’Olio”, l’appuntamento “Dall’olio EVO alla pizza, viaggio nelle radici del gusto mediterraneo tra Mattinata e Napoli” ospiterà la firma dell’accordo di partenariato tra i due Comuni. Il programma prevede la partecipazione dei sindaci Gaetano Manfredi e Michele Bisceglia, con gli interventi di Antonio Decaro, Raffaele Piemontese, Michele di Bari, Fiorenza Pascazio e Rossella Ciuffreda per SCOPRO. Alle ore 20 seguirà Pizza in FèXtra, con dimostrazione e degustazione a cura dei pizzaioli locali e l’ospite Vincenzo Staiano, “il pizzaiolo del Papa”. Dalle ore 20.30, Piazza Aldo Moro accoglierà FèXtra Street e FèXtra Expo, tra degustazioni, stand dei produttori e musica dell’Evergreen Band.



Pubblicato il 6 Ottobre 2026