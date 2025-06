Festival Vulcani 2025 a Trecastagni: scienza, arte e divulgazione per esplorare il cuore della Terra

(Adnkronos) – Il centro storico di Trecastagni (CT) si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival Vulcani – Etna 2025, una rassegna che dal 27 al 29 giugno intreccerà scienza, cultura, teatro e divulgazione per narrare i vulcani del mondo, le loro attività e la creatività che sono in grado di generare. L'evento, intitolato "Terre Indimenticabili", è organizzato dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna e diretto dal divulgatore siciliano Giuseppe Riggio. Il Festival gode del patrocinio di enti di rilievo come l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Assessorato del Turismo della Regione Siciliana, l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), il Comune di Trecastagni e l'Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV). L'edizione di quest'anno si preannuncia come un'occasione imperdibile per approfondire i fenomeni naturali che governano i vulcani e per esplorare la dimensione umana che, attraverso cultura, tradizione e conoscenza del territorio, si cela dietro di essi. Per tutta la durata del Festival, sarà presente uno stand curato dall'Osservatorio Etneo dell'INGV, dove appassionati e curiosi potranno scoprire alcune delle strumentazioni di monitoraggio utilizzate quotidianamente dai ricercatori. Il calendario degli eventi è variegato e offre appuntamenti per ogni interesse:

Introduzione al vulcanismo: un seminario promosso dall'AIV vedrà la partecipazione di docenti universitari ed esperti del settore, offrendo una panoramica completa sul vulcanismo e sull'attività dei vulcani sulla Terra.

Intervista all'Etna: un esperimento di teatro partecipato, con testi di Giuseppe Riggio, vedrà l'attrice Maria Rita Sgarlato prestare la sua voce alla Natura, intervistata da Alberto Abbadessa, con l'intervento di un ironico coro social.

Omaggio a Franco Battiato: Rita Botto reinterpreterà i testi del cantautore catanese dedicati all'Etna, in un connubio tra musica e paesaggio vulcanico.

"Der Aetna": l'INGV presenterà la prima traduzione italiana del secondo volume dell'opera di Wolfgang Sartorius von Waltershausen e Arnold von Lasaulx. L'edizione, realizzata dalle Edizioni dell'Istituto e curata da Stefano Branca e Luigi Ingaliso, celebra il 145° anniversario della pubblicazione di quest'opera di grande rilevanza per la storia della vulcanologia.

Incontro con l'Osservatorio Etneo dell'INGV: Eugenio Privitera, ricercatore della Sezione catanese dell'INGV, illustrerà al pubblico i sistemi di allertamento precoce dei vulcani attivi, con un focus particolare sugli esempi di grande attualità dell'Etna e dello Stromboli.

Racconto sulle Terre Vulcaniche: una testimonianza dedicata a Pantelleria, con un dialogo a più voci tra Antonietta Valenza (scrittrice e insegnante pantesca), Francesco Ciancitto (guida del Parco Nazionale Isola di Pantelleria) e Marco Marcialis (wine educator).

Documentario "Pietra Madre": Proiezione dell'opera di Daniele Greco e Mauro Maugeri, un racconto poetico sull'identità e la memoria che la terra conserva. La manifestazione si concluderà domenica 29 giugno alle ore 20:20 con l'anteprima nazionale del documentario "Mentre tutto si muove. L'osservatorio vulcanologico di Pizzi Deneri", diretto da Pasquale Marino e prodotto dal progetto PNRR-MEET dell'INGV, coordinato da Giulio Selvaggi. Attraverso foto, filmati d'archivio e testimonianze dei protagonisti, il docufilm racconterà la difficile costruzione dell'Osservatorio di Pizzi Deneri, edificato sul versante nord dell'Etna tra il 1975 e il 1978 a 2.818 metri di altezza. L'Osservatorio, una struttura a due cupole realizzata con la tecnica Binishell dall'architetto Dante Bini, rappresenta la punta di diamante del complesso sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'Etna svolto dall'Osservatorio Etneo dell'INGV. Crediti immagine di cover: INGV —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Giugno 2025