Festival Sport Story ‘22, premio alla carriera per Franco Ordine

Giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della sede della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, per l’ultimo appuntamento in programma del “Foggia Festival Sport Story” VII edizione, la manifestazione organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia in collaborazione con la libreria Ubik, la Piccola Compagnia Impertinente e la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, si terrà la cerimonia di conferimento del premio alla carriera al giornalista foggiano Franco Ordine.

Franco Ordine, che sarà premiato in ragione della serietà e della competenza nell’esercizio della professione e per la lealtà ed il rispetto che ha sempre dimostrato nei confronti dei lettori, ha iniziato molto presto, da liceale, il suo lungo viaggio nel giornalismo. I primi articoli finiscono sulla pagina locale del quotidiano napoletano “Il Roma” per poi diventare collaboratore del “Corriere dello Sport” (1969 è datato il primo tesserino). Nel giro di qualche anno entra a far parte della redazione foggiana de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, diretta all’epoca da Anacleto Lupo. Qui ha svolto il suo apprendistato da cronista di nera e giudiziaria coltivando la passione più autentica per lo sport grazie ai servizi sul Foggia Calcio per conto del “Corriere dello Sport”. Nel 1977 è stato assunto a Roma dal direttore Giorgio Tosatti e subito dopo trasferito alla redazione di Milano della quale è poi diventato responsabile nell’estate del 1982. Del 1987 è il passaggio al “Il Giornale” di Indro Montanelli con il ruolo di inviato speciale. Qui, con l’avvento di Feltri direttore, nel 1996 è diventato capo-redattore. In 35 anni di carriera ha seguito un cospicuo numero di europei e mondiali di calcio, finali di Champions e varie coppe europee. In tv ha debuttato al fianco di Maurizio Mosca prima di diventare opinionista di Mediaset sport con le trasmissioni “Controcampo” e adesso “Pressing”. Per non farsi mancare niente ha scritto anche un paio di volumetti (“Il ciclone Milan” e “Il sogno di una A” sulla promozione del primo Foggia di Zeman). Dopo i saluti del presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, Franco Ordine terrà una conferenza sul tema “Il futuro del giornalismo dalla carta stampata al web”. L’incontro è patrocinato dall’Ussi Puglia e dall’Ordine dei giornalisti della Puglia ed assicura crediti formativi (2) agli iscritti all’Ordine dei giornalisti. Ingresso libero.

