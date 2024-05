Festival Lavoro, Giani: “Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro”

(Adnkronos) – "Il lavoro di squadra che dobbiamo sviluppare ai vari livelli istituzionali necessita di un rapporto forte con i consulenti del lavoro, perché il lavoro sia un diritto, ma consenta anche di trovare quella realizzazione che concorre al progresso materiale e spirituale della nostra società". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, salutando i convegnisti radunati alla Fortezza da Basso a Firenze per la 15esima edizione del Festival del Lavoro, promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. "Vi è la necessità di adoperarsi in una logica di squadra, fra coloro che come consulenti del lavoro hanno una funzione fondamentale per declinare le condizioni in cui i vari aspetti del diritto e del dovere al lavoro si esprimono, e le istituzioni per promuoverlo – ha aggiunto Giani – Siamo in un momento in cui il lavoro riscontra qua in Toscana un livello un tasso di occupazione come mai era avvenuto nel corso degli anni più recenti, ma contemporaneamente viviamo anche situazioni di crisi". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2024