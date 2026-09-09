Festival ‘Gargano Vivo’, il racconto di un tour ancora in corso fra storia e natura

“Il bilancio fino a questo momento è molto positivo per quello che non è un semplice cartellone di eventi ma che abbiamo inteso come un vero e proprio progetto di marketing territoriale”. Il commissario del Parco del Gargano Raffaele Di Mauro commenta alcuni risultati del Festival “Gargano vivo, radici in cammino” partito a luglio scorso in un itinerario che sta attraversando mare, montagna, laghi, storia e tradizioni del territorio. L’obiettivo è quello di unire tutti i 18 comuni, oltre qualunque campanile, sotto un unico brand e in un’unica narrazione: “Questo per promuovere il Gargano nel suo insieme e quindi far conoscere ai turisti, che vengono sulla costa nella stagione estiva, anche l’entroterra”. Il turismo, nel progetto del Parco, deve essere “rigenerativo”. “Questo concetto, evoluzione naturale di quello sostenibile, – il minimo che un parco possa offrire- può diventare concreto nel trasporto emotivo che si può creare nel turista che viene qui”. Porta l’esempio di immersione totale nella laguna di Lesina, con concerto finale al tramonto: “Un vero e proprio ingresso nella zona laguna, non una semplice escursione, questo il modello da portare avanti nel parco. Un turismo che possa far affezionare con la narrazione della cultura e della comunità del luogo e che poi possa portare a proteggere l’ambiente, nostra prima mission”. Tanti eventi andati in sold-out con una particolarità: “Sono esperienze sentite anche da coloro che sono garganici e che non conoscono le sfaccettature del nostro territorio e quello che è il ‘Gargano segreto’”. Con orgoglio aggiunge: “Questo territorio è il più completo che si possa avere, chi viene qui trova montagne, sentieri, laghi, mare, i borghi più belli d’ Italia; è possibile vivere esperienze diversificate nel giro di pochi chilometri”. Si va avanti fino a ottobre, a breve comincia un altro cammino, quello dell’anima, spirituale, centrato su Monte S. Angelo e San Giovanni Rotondo e corredato di convegni anche in base al tema della “restanza”. Si chiuderà con un grande evento finale per ora non ancora svelato. La destagionalizzazione è uno degli obiettivi principali della riscoperta del territorio da parte del Parco e della Regione Puglia. Si porta avanti anche lungo l’asse del cicloturismo mentre proseguono i lavori della ciclovia dei laghi che collegherà Ischitella con Cagnano. “Penso che verso ottobre ci sarà l’inaugurazione”, conclude Di Mauro.

Sta dirigendo la parte logistica, organizzativa e di comunicazione Ester Fracasso, project manager di “Gargano Vivo”, nel comitato di Camera di Commercio dell’imprenditoria femminile, presidente di Clai, associazione di categoria sezione turismo e vicepresidente dell’associazione “Lesina Laguna di Puglia”.

Sul percorso della via sacra Langobardorum si snodano i vari cammini, iniziati a luglio dal luogo simbolo dei pellegrini, San Leonardo a Siponto. A proposito di bilanci, dice Fracasso: “L’escursione notturna in Foresta, nell’oasi agrumaria di Rodi e il trekking a Bosco Isola sono andati full. Importante riscontro anche nel centro storico medievale di Cagnano Varano, molto bello e suggestivo, che poca gente conosce; piena la partecipazione anche nel centro di S. Nicandro Garganico. Il festival intende dar rilievo alla parte nascosta del Gargano e creare un’osmosi fra zona interna e costa. Questa è la prima edizione, bisogna proseguire e assolutamente insistere nel far creare interesse, da parte della costa, verso quella interna. Si è creato in questi mesi un legame con lo slow food Gargano per la parte enogastronomica e per la conoscenza di prodotti di eccellenza, parte della storia di questo territorio. Lo scopo è creare un sistema unico dove non c’è il Gargano di serie A e di serie B ma una fruizione vasta del territorio dentro uno stesso cammino sulla Montagna del Sole”. Si parla molto di identità del territorio da non disperdere: “L’identità bisogna anche ricercarla non nei soliti luoghi, il festival ha proprio questo tipo di percorso. Siamo stati, per esempio, al Carpino Folk Festival, che quest’anno ha avuto un enorme successo. Il Parco è stato presente, tra l’altro, nel laboratorio di pizzica e tarantella molto frequentato. Adesso inizia il cammino dell’anima e anche la parte più approfondita con tavole rotonde e convegni dove gli eventi non sono solo di intrattenimento ma hanno carattere tecnico e scientifico”. Il cammino prosegue verso l’autunno e verso nuove mete.

Paola Lucino



Pubblicato il 9 Settembre 2026