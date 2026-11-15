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Festival Economia Sociale, Sepio: “”Diventi parte integrante dello sviluppo del Paese””

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“La sfida lanciata con l’approvazione del Piano nazionale è quella di disegnare un percorso per fare in modo che l’economia sociale diventi stabilmente parte integrante delle politiche pubbliche del nostro Paese”. Così Gabriele Sepio, direttore scientifico del Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Tre giorni di incontri, dibattiti e confronti per delineare il futuro di un ecosistema che contribuisce al welfare, al sistema sociale e all’economia italiana. “È già parte integrante delle nostre comunità, dovrà diventare parte integrante anche dello sviluppo del nostro Paese”.


Pubblicato il 15 Novembre 2026

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