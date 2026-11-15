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Festival Economia Sociale, Gardini: “”Non possiamo fermare il Paese, l’economia sociale è

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“Abbiamo visto giusto quando abbiamo ritenuto che il mondo dell’economia sociale dovesse ritrovarsi dopo l’adozione dell’Action Plan e dovesse pensare a quello che lo aspetta, al futuro, alla costruzione di nuovi scenari e soprattutto all’identificazione di nuove misure per sostenere lo sviluppo”. Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, al termine della prima edizione del Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Un settore il cui ruolo è fondamentale per il funzionamento del Paese: “Proviamo solo a pensare se domattina le cooperative sociali andassero in black out, 6 milioni di cittadini non avrebbero più prestazioni sociali. Il Paese si ferma”. Da qui la necessità di valorizzare le potenzialità del comparto: “Non possiamo fermare il Paese, ma anzi dobbiamo mettere l’economia sociale in grado di lavorare per le fragilità, per le fratture, riconnettere i territori e riconnettere la società”.


Pubblicato il 15 Novembre 2026

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