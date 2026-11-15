Festival Economia Sociale, Bobba: “”Il non profit che reinveste gli utili è il futuro dell’Italia””

“Le organizzazioni attive, sportive, che animano le nostre comunità, è lì che si trova il contributo fondamentale che queste organizzazioni danno alla vita del Paese, contribuendo all’inclusione sociale, a creare buona occupazione, alla coesione territoriale”. Così Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus, al Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Un patrimonio di realtà che contribuiscono alla costruzione del bene comune e di comunità più coese, eque e giuste. “Le organizzazioni non profit che vivono da imprese ma che decidono di reinvestire i propri utili nell’attività che svolgono rappresentano non solo la storia dell’Italia ma anche il futuro su cui guardare alle nuove generazioni”.



Pubblicato il 15 Novembre 2026