Festival della Sociologia, tre giorni di esplorazione delle disuguaglianze

(Adnkronos) – Ogni anno cambia le carte in gioco, si interroga sempre su problemi diversi andando a ricercare l’attualità dei problemi della nostra società. Il Festival della sociologia di Narni (Terni) ha visto, in questa nona edizione appena conclusa, alternarsi oltre 200 relatori e più di 60 panel distribuiti in varie location: dal teatro main stage, per passare al cinema, al San Domenico, alla Casa del Popolo e alla Asp Beata Lucia. Un festival che negli ultimi anni ha cambiato il passo e dal mondo accademico si è aperto alla società civile, che ha visto come ospiti non solo sociologi e sociologhe, ma anche altre importanti figure come giornalisti, artisti, musicisti, scrittori e critici cinematografici, che hanno mostrato di avere a cuore, nella loro quotidianità, la lotta alle ingiustizie. L’insieme del programma creativo coinvolge una rete di quasi 30 partner tra cui la Regione Umbria, il Comune di Narni, l’Università degli studi di Perugia – Dipartimento Fissuf, l’Ais-Associazione italiana di sociologia, Legacoop Umbria, Cespis, Associazione Achille Ardigò, Generali Italia e Confapi Terni. La novità che ha apportato questa edizione è senza dubbio la ricerca delle connessioni umane e di un sistema che sta cercando di recuperare ai suoi limiti e disuguaglianze. Personaggi unici come Domenico Iannacone hanno affascinato e toccato con delle storie, e inchieste crude, che riversano sulla realtà un’incredibile verità di sofferenze. La sociologia in questi giorni si è lasciata contaminare guidando il confronto tra i vari ambiti della società. Le Lectio Magistralis di Fabrizio Fornari e Gabriella Paolucci hanno indagato rispettivamente 'L’incorporazione delle disuguaglianze di Pierre Bourdieu' e 'Le figure della disuguaglianza nell’età della tecnica'. Nell’intervento, denso di contenuti, Fabrizio Fornari ha parlato delle varie disuguaglianze nei differenti aspetti della società, toccando diverse epoche storiche dal mondo greco ai giorni nostri. Il corpo, invece, secondo Paolucci, “occupa una centralità assoluta nella società di ieri, di oggi, e di domani, e ha una funzione fondamentale nell’esercizio del dominio; essere nel mondo è come possedere il mondo sociale stesso, e il corpo è investito in questo rapporto". Un viaggio esperienziale, quello in questi tre giorni, dove tante anime del mondo universitario hanno contribuito allo sviluppo delle discussioni proposte nei panel programmati. Un viaggio attraverso disuguaglianze sociali, socio-economiche, territoriali, al centro dell'etica collettiva, per mettere in discussione tutte quelle abitudini mentali e culturali che nelle persone, nelle istituzioni e nella politica generano conflitti, violenze, razzismi, oppressioni, guerre, ma anche le ingiustizie dei detenuti che nelle carceri italiane subiscono ogni giorno. Come è emerso nel panel 'Crimine e Società. I circuiti penali creano disuguaglianze?', dove si è posto l'accento sulla prevenzione. La sociologia cerca di far luce sulle dinamiche ingiuste, discutendone, raccontandole e analizzandole. Nel panel 'Disuguaglianze e futuro', dove Francesco Antonelli dell’Ais, Simone Gamberini, presidente Legacoop, e Maria Cristina Marchetti, dell'Università 'Sapienza' di Roma hanno dialogato insieme il presidente Gamberini, ha evidenziato come la forma di impresa cooperativa può agevolare il superamento delle disuguaglianze in campo economico. A dare poi una sua visione delle disuguaglianze ci ha pensato il giornalista Marco Damilano, insieme ad Anna Loretoni e Tito Marci, che hanno esplorato l'importanza delle somiglianze tra la sociologia e il giornalismo. Due mondi che, seppur possano sembrare distanti, sono potenzialmente vicini e collaborativi l'un l'altro. "Prima la disuguaglianza – ha detto Damilano – era legata a un aspetto prevalentemente economico. Oggi ci sono disuguaglianze di genere, generazionali, territoriali, che senza una risposta politica rischiano di far perdere ragion d'essere alle nostre democrazie". Anche Nello Trocchia, del quotidiano 'Domani', ha raccontato le sue inchieste cercando di portare alla luce ciò che vuole rimanere nell’ombra. Un monologo per manifestare una posizione contro le ingiustizie soprattutto perpetrate dalle mafie, in qualsiasi parte del mondo esse siano. Un festival guidato da Sabina Curti, direttrice scientifica, che ha avuto il sostegno dell'associazione Festival della sociologia, Stefano Brancorsini, direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni, Danilo Valenti, presidente Legacoop Umbria, Luigi Carlini, presidente Carit, Francesco Antonelli, dell'Ais, Felice Ferlizzi, presidente Cespis, Mauro Moruzzi, dell'Associazione 'Achille Ardigò', Paolo De Nardis, presidente Istituto Studi Politici 'San Pio V', e Lorenzo Lucarelli, sindaco del Comune di Narni "Anche la nona – ha dichiarato il sindaco – è stata un'edizione di grande successo, come sempre una grande opportunità di incontro, di riflessione, per affrontare tante sfide della contemporaneità. Ritengo che la sociologia, soprattutto in un momento come questo, di indebolimento della società civile e dei suoi valori, può dare un contributo importante e degli spunti interessanti anche per chi non ha ruoli accademici come le classi dirigenti e la politica. Per Narni è un momento di promozione della città, e del nostro territorio, diamo appuntamento a tutti alla prossima edizione che sarà la X". Ma la vera anima del Festival della Sociologia è rappresentata dai ragazzi dello staff studentesco, che con impegno e passione nella tre giorni supportano la macchina organizzativa. Senza di loro la manifestazione non sarebbe possibile, un impegno cooperativo tra l'amministrazione comunale, l'Università e propri studenti. E nella chiusura è stato lanciato anche dalla direttrice scientifica, Sabina Curti, il tema della X edizione 'Sentirsi in Società', che vedrà il mondo della sociologia fare i conti con le nuove forme di estraniazione e alienazione sociale.



Pubblicato il 6 Ottobre 2024