Festival della Danza prima edizione

Da questa mattina, sul sito della Fondazione, è disponibile per il download il bando per partecipare alla prima edizione del Festival della Danza.

Con la volontà di contribuire alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza ed offrire opportunità ai giovani talenti del territorio foggiano, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia invita tutte le scuole di danza che operano sul territorio della provincia di Foggia ad iscriversi al concorso che prevede un’esibizione di giovani ballerini, della durata di 3-4 minuti, in una delle seguenti categorie: danza classica, moderna, contemporanea, jazz e hip hop, con una coreografia per solista, passo a due e di gruppo (minimo 6 partecipanti).

Le esibizioni saranno valutate da esperti di riconosciuta professionalità nel settore della danza a livello nazionale ed internazionale (Anbeta Toromani, prima ballerina Teatro dell’Opera di Tirana, trasmissione televisiva “Amici”, Massimo Moricone, danzatore e coreografo internazionale e Chiara Esposito, ballerina diplomata al Teatro alla Scala di Milano, Balletto del Sud), che assegneranno ai primi classificati in ciascuna disciplina e categoria premi in denaro e riconoscimenti, oltre ad una targa di merito alla miglior coreografia corale (è previsto, inoltre, un premio speciale al miglior talento tra i partecipanti in tutte le categorie in gara, consistente in un’esibizione in un prestigioso evento).

Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda di partecipazione, disponibile sul sito della Fondazione, tramite la scuola di danza frequentata ed inviarla entro e non oltre il 9 gennaio 2024 al seguente indirizzo email: festivaldelladanza@fondazionemontiunitifoggia.it. La partecipazione è gratuita.

Le selezioni saranno effettuate il 16 e 17 febbraio 2024 presso due teatri della provincia di Foggia, mentre la finale si svolgerà il 18 febbraio 2024 presso uno dei teatri della città di Foggia.



Pubblicato il 9 Dicembre 2023