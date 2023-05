Festa scudetto, Udinese-Napoli in diretta: formazioni ufficiali

(Adnkronos) – Napoli a Udine per lo scudetto. Ai partenopei basta un pareggio, nella gara sul campo dell'Udinese, per conquistare il titolo con 4 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A 2022-2023. Spalletti lancia Ndombele dal 1' a centrocampo (fuori Zielinski) ed Elmas nel tridente con Kvara e Osimhen. Indisponibili Mario Rui (gioca Olivera) e Politano, che sono partiti comunque con la squadra. Sottil senza Beto, in attacco gioca Nestorovski. LE FORMAZIONI UFFICIALI: Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023