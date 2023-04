Festa scudetto rinviata, Napoli campione d’Italia se…

(Adnkronos) – Festa scudetto rimandata. Il Napoli passa in vantaggio con la Salernitana ma poi viene raggiunto sull'1-1 e non può festeggiare l'aritmetica conquista del terzo titolo nella sua storia. Cosa manca ora alla squadra di Spalletti, impegnata giovedì sul campo dell'Udinese, per la certezza? E in che partita può arrivare? Calcoli alla mano: la Lazio ha perso con l'Inter ed è a quota 61 punti, al massimo potrà raggiungere quota 79. La Juve può raggiungere al massimo gli 80 punti. Il Napoli è attualmente a 79 e, dunque, è a soli due punti – contando solo sulle proprie forze – dalla certezza aritmetica del tricolore. Il calcolo appena visto, come detto, prende in considerazione solo i risultati necessari alla squadra di Spalletti che, dunque, vincendo a Udine nel prossimo infrasettimanale di campionato giovedì sera, sarebbe certo del titolo. In realtà potrebbe bastare la mancata vittoria della Lazio nella prossima giornata (la squadra di Sarri giocherà prima del Napoli, mercoledì sera col Sassuolo) per consegnare il titolo al Napoli. In sintesi: il Napoli vince il campionato se…Vince a Udine; fa un punto a Udine e la Juve non vince una gara fra quelle con Bologna e Lecce; vince senza giocare se la Juve non vince una delle due, e Lazio non vince contro il Sassuolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2023