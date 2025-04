Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Musetti festeggia così per la prima volta in carriera la semifinale nel torneo che apre la stagione sulla terra e affronterà domani, sabato 12 aprile, Alex De Minaur, che ha superato Grigor Dimitrov.

Primo set in salita per Musetti, che ha faticato a entrare nel match e ha sofferto la brillantezza di Tsitsipas, trionfatore lo scorso anno a Montecarlo e specialista della terra. Il greco, che prima di questa partita aveva vinto tutti i cinque precedenti con l'azzurro, ha conquistato il primo parziale con un netto 6-1. La reazione di Musetti è arrivata però già nel secondo parziale, vinto 6-3 e si è confermata nel terzo. Nell'ultimo e decisivo set, Lorenzo è riuscito a dare lo strappo decisivo conquistando il break al settimo game e chiudendo il set 6-4.



Pubblicato il 11 Aprile 2025