Festa della Repubblica, sfila la Croce Rossa: “Da 160 anni in campo con azioni concrete” – Video

(Adnkronos) – Alla parata del 2 giugno sfila anche la Croce Rossa. "Siamo qui come ogni anno con rinnovato impegno soprattutto quest'anno che Croce Rossa italiana celebra i suoi 160 anni – spiega la portavoce – . Per noi è un orgoglio perché rappresentiamo gli oltre 150mila volontari che ogni giorno sono in campo con azioni concrete". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Giugno 2024