“Festa del volontariato”, nello spazio convegni momenti di approfondimento sui temi di attualità

Sabato 14 e domenica 15 maggio il volontariato di Capitanata scende in piazza. Saranno circa cinquanta le associazioni protagoniste della “Festa del volontariato” del CSV Foggia. Dopo l’apertura degli stand, in programma sabato 14 maggio alle ore 9.30 in Piazza Giordano e Via Lanza, spazio alla riflessione con il dibattito “Donare: un atto d’amore”: alle ore 11.00 i volontari di Admo, Aido e Avis incontreranno gli studenti. La moderatrice, Nella Santoro referente per Foggia di ADMO Puglia, gestirà una serie di interventi e testimonianze per far percepire l’importanza della donazione ai giovani presenti e alla cittadinanza.Tra i relatori, il presidente dell’AVIS Foggia, Alessandro Giallella con l’esperienza di vita di Mario Tateo per la donazione del sangue intero; Antonio Placentino, consigliere regionale ADMO Puglia presenterà la giovane donatrice Aurora La Torre e lo scrittore/poeta Giovanni De Girolamo, con testimonianze sulla donazione del sangue midollare. Maria Nobili, Presidente di AIDO Foggia, interverrà con Carolina Conversano sulla donazione degli organi. A seguire, alle ore 12.30, sarà presentato il concorso “Arte per la vita”, destinato ai giovani talenti. Nel pomeriggio, alle ore 16.45, il MoVi ha organizzato il convegno “Legami che fanno bene. Costruire reti per il cambiamento sul territorio di Foggia”. Dopo i saluti di Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia, interverrà Gianluca Cantesani, presidente nazionale MoVi. In programma, le testimonianze delle associazioni della Rete con interventi di Antonio Scopelliti, Francesca Idea, Giovanni Totta, Antonio La Gatta, Loredana Del Sordo, Antonio Santoro e Giovanni D’errico; modera e coordina Lelio Pagliara. Alle ore 18.00, puntata speciale di “Chiaro di luna”, condotta dal giornalista Micky De Finis su “Pubblica Amministrazione e Terzo Settore: coprogrammazione e coprogettazione”. Interverranno Pasquale Marchese; Rosa Barone, assessora regionale al Welfare; Felice Addario, assessore al Welfare del Comune di Corato; Carlo Rubino, responsabile consulta Welfare del Forum Regionale Terzo Settore; Gianni Totta, segretario ANFFAS Foggia; Domenico Rizzi, presidente ARCI Provinciale e Antonio Anzivino, portavoce provinciale Forum Terzo Settore. Sono stati invitati ad intervenire i Commissari Straordinari del Comune di Foggia. Domenica mattina, alle ore 11.00, momento di riflessione sul tema “Emergenza Ucraina, aiuti e accoglienza. L’impegno del Terzo Settore”. Interverranno Alessandro Verona, referente medico della Regione Europa di Intersos; Aldo Ligustro, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia; Khrystyna Zhurakivska, ricercatrice Unifg; Lucia Losito, volontaria della parrocchia Gesù e Maria, ramo onlus. Modera Annalisa Graziano, giornalista e responsabile dell’Area Comunicazione del CSV Foggia. Nel pomeriggio, dopo un momento di approfondimento sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell’esperto Luigi Patella, Ludovico delle Vergini del CSV Foggia coordinerà la tavola rotonda “Prevenzione in oncologia prima e durante la pandemia. Associazioni in dialogo”. Interverranno Elisabetta Valleri, presidente Andos; Rosalba Perricone, responsabile delegazione Fondazione Veronesi; Maria Rutigliano, vicepresidente Gama; Giovanni B. D’Errico,

