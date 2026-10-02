Festa dei Nonni oggi 2 ottobre: la storia, i numeri e il ruolo nelle famiglie italiane

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Il 2 ottobre è la Festa dei Nonni, una ricorrenza che ogni anno porta al centro dell'attenzione una delle figure più importanti della famiglia. Una giornata fatta di auguri, telefonate, disegni dei nipoti e piccoli gesti, ma che racconta anche qualcosa di più sul ruolo che nonne e nonni hanno nella società italiana. La data non è stata scelta a caso. In Italia la Festa dei Nonni è stata istituita nel 2005 e cade il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi. Un accostamento che richiama proprio l'idea di protezione e vicinanza che spesso accompagna la figura dei nonni.

In Italia ci sono oltre 12 milioni di nonni. Numeri che aiutano a capire quanto questa figura sia presente nella vita quotidiana delle famiglie. Per molti bambini e ragazzi, il nonno o la nonna sono molto più di una presenza affettuosa. Sono le persone che li accompagnano a scuola, che preparano qualcosa da mangiare quando i genitori sono al lavoro, che aiutano con i compiti o che semplicemente ci sono nei momenti in cui serve una mano.

Un tempo, infatti, i bambini non venivano cresciuti solo dai genitori, ma dal villaggio. I nonni, gli zii, i vicini di casa, i fratelli più grandi. Oggi quel villaggio è quasi scomparso, soprattutto nelle città, dietro le porte chiuse degli appartamenti. E di quel villaggio, molto spesso, sono rimasti soprattutto loro: i nonni. I numeri lo raccontano con chiarezza. Secondo l'Istat, circa una famiglia su tre con figli sotto i 15 anni può contare sull'aiuto di parenti per la cura dei bambini e, nella grande maggioranza dei casi, quell'aiuto arriva proprio dai nonni. Sono, di fatto, una delle colonne portanti della cura dei bambini in Italia. Un ruolo fondamentale, ma che spesso rimane sullo sfondo, quasi dato per scontato. C'è poi un altro aspetto che rende particolare il rapporto tra nonni e nipoti: la possibilità di condividere storie e ricordi che appartengono a un'altra epoca. Attraverso i racconti dei nonni passano spesso la storia della famiglia, le tradizioni, le fotografie conservate negli album e tanti piccoli ricordi che rischierebbero di andare perduti. Sono racconti semplici, spesso fatti davanti a un caffè o durante un pranzo in famiglia, ma che possono diventare una parte importante della memoria dei più giovani.

La Festa dei Nonni nasce per valorizzare proprio questo legame tra generazioni. Ma il 2 ottobre può essere anche l'occasione per guardare a quel rapporto con occhi diversi: non soltanto come a una disponibilità da dare per scontata, ma come a un contributo che ha un valore reale nella vita delle famiglie. "Oggi dedichiamo un pensiero affettuoso e riconoscente ai nonni, che offrono ai nipoti la loro saggezza, l'esperienza e l'amore: rappresentano un riferimento importante, un sostegno e una solida guida nel percorso esistenziale dei nostri giovani", afferma sui social Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. “Oggi, nella festa dei Santi Angeli Custodi, i miei auguri di buon onomastico a chi porta un nome a loro dedicato. Un pensiero affettuoso ai nonni e alle nonne, custodi delle nostre radici e degli affetti, e a chi li porta nel cuore”, scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026