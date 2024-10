Festa Cinema Roma, Gabriele Muccino: “Mia profezia? Vincerà Trump”

(Adnkronos) – "La mia profezia? Temo che vincerà Trump". A dirlo è Gabriele Muccino sul red carpet del suo film 'Fino alla fine', in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Regista apprezzato non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti da cui "sono scappato quando Trump fu eletto", racconta Muccino, che ha lavorato con grandi attori del calibro di Will Smith e Russell Crowe. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2024