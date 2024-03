Ferruccio Casamonica è morto per un malore nel carcere di Lecce

(Adnkronos) – E' morto per un malore Ferruccio Casamonica. Il decesso del 72enne, esponente della omonima famiglia romana, ieri sera nel carcere di Lecce, dove era detenuto per una condanna definitiva a 5 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata all'usura. Era ricoverato in infermeria. Non stava bene da qualche tempo e ieri pomeriggio si è sentito male. Hanno cercato di soccorrerlo ma non ce l'ha fatta. L'uomo era stato anche condannato in primo grado a 25 anni di reclusione in un altro processo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2024