Attualità

Ferrovienord: “Su T2 Malpensa-Gallarate rispettate scadenze previste”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dall’avvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previste dal cronoprogramma e consegnando l’opera finita per l’inizio degli imminenti Giochi Olimpici. Non posso che ringraziare tutto il personale di Ferrovienord e delle imprese coinvolte che hanno lavorato veramente con grande impegno e dedizione per raggiungere questo traguardo”. Così Pier Antonio Rosetti, presidente di Ferrovienord, all'inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ferrovie, A.Fontana: “T2 Malpensa – Gallarate potenzia rete connessioni in Lombardia”

14 minuti fa

Ferrovie, Severini (Trenord): “Per T2 Malpensa – Gallarate primo banco prova evento olimpico”

17 minuti fa

Oscar 2026, da ‘I peccatori’ a ‘Una battaglia dopo l’altra’: tutte le nomination

17 minuti fa

Ferrovie, Brunini (Sea): “Con T2 Malpensa-Gallarate potenziamento strutturale”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio