Ferrovienord: al via da 15/6 lavori su tratta Cocquio Trevisago-Laveno Mombello

(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria lungo la tratta Cocquio Trevisago – Laveno Mombello sulla linea Varese Nord – Laveno Mombello di Ferrovienord sarà interrotta a partire da lunedì 15 giugno fino a domenica 13 settembre, con ripresa del servizio lunedì 14 settembre. L’interruzione si rende necessaria per realizzare i lavori propedeutici al potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nella tratta Cocquio Trevisago – Cittiglio e nella stazione di Laveno Mombello; in quest’ultima stazione avverrà il rinnovo totale dell’armamento ferroviario e la sostituzione dei deviatoi. L’interruzione – viene spiegato da Fnm in una nota – sarà necessaria anche al rifacimento del ponte ferroviario Rfi in attraversamento su rete Ferrovienord nella stazione di Laveno Mombello. Questi lavori sono realizzati da Rfi in coordinamento con Ferrovienord e prevedono la rimozione parziale di parte del binario tra Cittiglio e Laveno Mombello. Per consentire ai viaggiatori di spostarsi nella tratta interessata dall’interruzione, sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus; le informazioni saranno rese disponibili su trenord.it e App. L’interruzione estiva della tratta Cocquio Trevisago – Laveno Mombello consente di realizzare interventi che – viene evidenziato – "garantiscono l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e che possono essere svolti solamente in assenza della circolazione dei treni". I lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento prevedono la sostituzione di rotaie e traverse e la sostituzione del pietrisco della massicciata. Nell’impianto di Laveno saranno sostituiti i deviatoi che sono giunti a fine vita d’esercizio, nonché tutti i binari. La sostituzione di ogni deviatoio richiede diverse giornate lavorative per eseguire tutte le fasi della lavorazione: la preparazione del nuovo deviatoio su un binario non in esercizio, la successiva posa in linea nella posizione definitiva e quindi la finitura delle parti di armamento collegate.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2026