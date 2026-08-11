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Ferrovie, Salvini: “Nodo Pigneto operativo da inizio 2027, sarà quarta stazione di Roma”

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(Adnkronos) – I cantieri di Rfi al Pigneto, a Roma, porteranno benefici a “studenti, pendolari, turisti e riuniranno le due sponde del Pigneto”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a margine di una visita al cantiere del nuovo nodo di interscambio del Pigneto. Sotto la piazza “passeranno i treni che uniranno le stazioni e la metropolitana, ma soprattutto ci sarà una piazza, panchine, alberi e un parco giochi. Due quartieri da sempre divisi si uniranno a lavori ultimati con una stazione che può diventare la quarta di Roma” per importanza. Salvini ha precisato che il sito sarà “operativo già dall’inizio del prossimo anno”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Agosto 2026

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