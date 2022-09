Ferrovie, otto miliardi per la linea Adriatica

Con una lettera indirizzata alPresidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il titolare del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile (Mims), EnricoGiovannini, ha trasmesso il progetto di massima elaborato da Rete ferroviaria italiana (Rfi)che prevede un investimento complessivo pari a 8,5 miliardi dieuro, riguardante importanti interventi anche in Puglia, per potenziare e velocizzare il traffico merci e passeggeri sulla linea ferroviaria Adriatica Bologna-Lecce. Il progetto prevede un investimento complessivo pari a 8,5 miliardi di euro, di cui 5 miliardi stanziati dalla legge n. 234/2021 e gli ulteriori 3,5 miliardi attingendo alle risorse del Fondo di coesione sociale (Fcs) 2021-2027 della Ue, per la realizzazione di bypass che consentano il transito dei treni veloci passeggeri e di treni merci su nuove tratte all’interno, conservando la linea costiera esistente per la funzione di trasporto pubblico locale, e varianti di percorso con l’arretramento della linea in sostituzione di quella esistente. Questa soluzione garantisce la riduzione di un’ora dei tempi di percorrenza nella tratta Bologna-Bari, senza diminuire il numero di fermate, e una più efficace mobilità locale per i passeggeri. I principali interventi che riguardano la Puglia sono nella tratta Pescara-Foggia con il potenziamento-adeguamento degli impianti delle stazioni di Apricena e S. Severo, in aggiunta agli interventi tecnologici in corso; un nuovo tracciato in arretramento a nord di Bari, in particolare sulla tratta Giovinazzo- Bari, e che riguarderà l’aggiramento dei centri abitati di Palese e Santo Spirito, e in prospettiva il quadruplicamento della linea di Rfi tra Barletta e Bari; la velocizzazione del tratto Brindisi-Taranto. Per quest’ultimo intervento si prevedono adeguamenti tecnologici e infrastrutturali tali da incrementare la capacità merci e passeggeri, una maggiore regolarità del traffico, la soppressione di n. 28 passaggi a livello e la possibilità di servizi interoperabili tra Rfi e Fse presso la stazione di Francavilla Fontana. Il tutto per un ammontare stimato di 250 milioni di euro. “”Con questo progetto – ha commentato il ministro Giovannini – si avvia uncambiamento profondo che, insieme agli interventi sulle tratteNapoli-Bari, Roma-Pescara e Orte-Falconara, consentirà disuperare divari storici, migliorando le opportunità di sviluppoeconomico dei territori adriatici e la qualità della vita dellepersone, riducendo al minimo l’impatto ambientale degliinterventi”. “Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile – ha commentato il governatore pugliese, Emiliano – ha comunicato ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Puglia, che il progetto di massima elaborato da Rfi, con la collaborazione delle stesse Regioni, per la velocizzazione, l’ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria Adriatica si realizzerà”, esclamando: “È una grande notizia per il Mezzogiorno e per lo sviluppo della Puglia”. Per poi concludere: “Si gettano anche le basi per un trasporto sempre più efficiente delle merci da e verso i porti pugliesi di Taranto, Bari, Brindisi, importantissimo per la crescita delle Zes e della nostra economia. E, infine, si compie un passo avanti verso la decarbonizzazione e la riduzione del traffico su gomma e delle relative forme di inquinamento (ambientale e acustico)”. Invece, l’assessore pugliese ai Trasporti, Anita Maurodinoia (Pd), ha sottolineato: “Con questi interventi si ridurranno di un’ora i tempi di percorrenza nella tratta Bologna-Bari, ma si realizzeranno anche notevoli migliorie sulle linee regionali, a tutto vantaggio dei viaggiatori pendolari e dei turisti”. Quello annunciato da ministro Giovannini è (ndr – importante evidenziarlo!) un progetto di massima che per diventare realtà necessiterà dei progetti preliminari dei singoli interventi seguiti dopo da quelli definitivi. Ma importante e, soprattutto, decisivo risulterà il reperimento delle quote di cofinanziamento nazionali per ciascuna delle opere previste dal progetto di massima comunicato dal Ministero delle Infrastrutture a governatori delle Regioni interessate dall’ammodernamento della linea ferroviaria Adriatica tra Bologna e Lecce. Il governatore pugliese, Emiliano, nel commentare poi la firma al Protocollo d’intesa tra Ministero delle Infrastruttura, Regione Puglia ed Rfi, per lo studio e la sperimentazione nel trasporto ferroviario di sistemi di levitazione magnetica, ha dichiarato: “Il futuro delle tecnologie nei trasporti passa per la Puglia”. “Un’innovazione – ha proseguito Emiliano – che favorirebbe la movimentazione di merci e persone ad altissima velocità”. “Al tavolo con noi, – ha fatto presente, inoltre, il presidente della Regione Puglia – l’Autorità di Sistema portuale del mar Ionio – Porto di Taranto, che oltre a co-finanziare il progetto fornirà gli spazi idonei per procedere alla sperimentazione delle nuove infrastrutture”. Per in fine aggiungere che “In Puglia abbiamo assistito negli ultimi anni alla crescita esponenziale di diverse eccellenze nel campo dei sistemi intelligenti motoristici, aeronautici e spaziali” E ciò, ha evidenziato Emiliano, “grazie anche alle politiche di investimento messe in atto da Regione, siamo in prima linea per contribuire con il nostro know-how allo sviluppo della mobilità del futuro”. Una mobilità, ha sottolineato Emiliano, “confortevole, pulita, tecnologicamente avanzata”.Insomma, per il Mims e Regione Puglia il “futuro” è già qui con un semplice progetto di massima di Rfi ed un protocollo d’intesa, anche se i tempi d’attesa sono quasi sicuramente ancora troppo lunghi per l’attuazione. Ma, come è noto, durante ogni campagna elettorale i “tempi” di effettivo realizzo degli interventi annunciati sono sempre molto “relativi” rispetto alla data del voto.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!