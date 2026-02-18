Ferrovie, Fnm: “Su tratta Edolo-Cedegolo, dal 23/2 al 14/3 modifiche per lavori a Malonno”

(Adnkronos) – Da lunedì 23 febbraio a sabato 14 marzo incluso la circolazione dei treni tra la stazione di Edolo e la stazione di Cedegolo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord sarà riprogrammata con una riduzione del servizio. Questa modifica temporanea è necessaria per consentire i lavori di manutenzione straordinaria ai deviatoi della stazione di Malonno che prevede l’interruzione del binario 1. Nello specifico, 13 corse quotidiane del servizio R3 nel periodo indicato non circoleranno fra Cedegolo ed Edolo: 7 da Cedegolo e Edolo e 6 da Edolo a Cedegolo. Nella tratta interessata, le corse saranno sostituite da bus. Fra Cedegolo ed Edolo viaggeranno i treni del servizio Regio Express, che prevede una corsa ogni due ore per direzione. Inoltre, la corsa Regionale 919 (Edolo 6.41-Brescia 8,53) e la corsa Regionale 1908 (Iseo 5.30-Edolo 7.32) circoleranno regolarmente per l’intero percorso. Gli orari del servizio sostitutivo sono disponibili su trenord.it e App.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026