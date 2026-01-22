Attualità

Ferrovie, A.Fontana: “T2 Malpensa – Gallarate potenzia rete connessioni in Lombardia”

(Adnkronos) – “Il nuovo collegamento ferroviario potenzia la rete di connessioni in Lombardia e migliora ulteriormente l’accessibilità a Malpensa. Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dall’altro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dell’Unione europea, sempre attenta al tema ambientale. L’opera ha una rilevanza internazionale, considerando l’incidenza sui corridoi europei, ed è un esempio concreto degli investimenti in campo sulla mobilità sostenibile”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inaugurazione dell’opera – coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo – che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 
Pubblicato il 22 Gennaio 2026

