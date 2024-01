Ferretti “sposa” la Capitanata e prega per una terra “giusta e accogliente”

Un’accoglienza ricca e abbondante, come mons. Giorgio Ferretti stesso l’ha definita, quella della lunga giornata in cui sulla cattedra episcopale, centro della liturgia di passaggio, è subentrato all’arcivescovo Pelvi. A Bovino, al Riuniti, in Fiera, in Cattedrale, accompagnato da una comunità che ne ha scandito le tappe, Ferretti ha incontrato per la prima volta una comunità numerosa. Presente anche varie delegazioni di Sant’Egidio e il suo fondatore Andrea Riccardi.

“A Foggia spero di restarci per un lungo cammino perché questa è una terra bella, di gente buona e io ne sto facendo esperienza in questi giorni”. Così ha detto nel punto stampa scambiando qualche battuta con i giornalisti. Una terra molto difficile, molto complicata, con molte ferite, hanno ricordato i suoi interlocutori: “Una volta vi racconto da dove vengo io”, ha risposto. “Bisogna credere nel Vangelo, mettere in pratica che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, questo è anche il mio motto episcopale”. Per quanto riguardi gli altri temi su cui è stato sollecitato a esprimersi, c’è quello dei giovani: “A loro credo di volere molto bene. Bisogna che li aiutiamo con le istituzioni a studiare e a trovare un lavoro, è questo che costruisce un futuro vero”. “Terra bella, di gente buona” ma anche ferita dalla mafia, lo dicono le carte: “Adesso io voglio vedere, capire. Ho letto molte cose, anche scritte da nostri conterranei di Foggia – ha replicato- vedrò di farmi una buona idea e poi anche io farò la mia parte”. La sua sarà una “chiesa di papa Francesco, come lo è stata finora. Perdono, misericordia e benedizione a chiunque lo chieda”.

1800 posti a sedere in Fiera nel padiglione 10, altrettanti nel padiglione 71 con il maxischermo, liturgia animata dal canto della cappella musicale Iconavetere diretta dal maestro Agostino Ruscillo. Almeno 150 sacerdoti, vescovi compresi, insieme a mons. Pelvi e Ferretti che, a un certo punto della celebrazione, ha ricevuto dal suo predecessore il pastorale, il bastone delle liturgie più solenni.

“La accogliamo oggi, eccellenza, con l’ammirazione che merita una persona come lei che ha scelto l’altro più fragile come fratello, amico, la parte più bella e profonda di sé”, ha detto la sindaca Maria Aida Episcopo nel portare il suo saluto istituzionale.

Dopo aver salutato mons. Vincenzo Pelvi, “imprescindibile riferimento nei suoi anni di servizio amorevole e intenso”, ha parlato della comunità foggiana “che lei amerà nell’anima solidale, generosa, operosa, che sosterrà nelle difficoltà, che capirà nelle sue contraddizioni e aiuterà a curare nelle sue ferite. Questa comunità già saputo rialzarsi e ritrovarsi dopo momenti terribili, saprà ascoltare le sue parole illuminate e dettate dal cuore. La seguiremo passo dopo passo, con entusiasmo e curiosità, offrendole la massima collaborazione e sapendo di poter contare sul suo indispensabile aiuto.

Il mio saluto è quindi quello della città tutta, delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni e delle centinaia di volontari e operatori del Terzo settore che sono ogni giorno e ogni notte accanto a chi ha bisogno; dei commercianti, dei lavoratori e di chi il lavoro lo ha perso o lo cerca; degli anziani soli e fragili, dei ragazzi intrappolati in un continuo presente, delle donne calpestate, dei nostri fratelli immigrati: una famiglia allargata che da oggi è la sua famiglia”.

Nell’omelia di Ferretti in fiera, centrale è stato il tema della “porta” e della “casa”, dell’”accoglienza” e del “maestro”. “C’è assenza di padri, di madri, di maestri” dentro un mondo dominato dalla mentalità del “benessere individuale”.

“In Mozambico il mio orizzonte e il mio cuore si sono allargati come mai avrei creduto. Quanti poveri, quanti amici ho incontrato!”. Foggia, ora è la sua casa, “dove abita il Maestro, una bella casa, una bella terra. Insieme possiamo fare molto, costruire cambiare molto. Perché una terra bella è fatta dalle donne e dagli uomini che la abitano, dai cristiani che, come il sale della terra la migliorano. Insieme possiamo cambiare molto in questa terra di Capitanata”.

Lo ha detto salutando le autorità civili, il prefetto, i sindaci arrivati da ben oltre la diocesi, da tutta la Capitanata “che ci onorano della loro presenza”. In particolare ha ringraziato “le sindache di Foggia e Bovino” che lo hanno accompagnato in questo viaggio. “Con le autorità civili, saluto le autorità militari e di polizia, e assicuro loro di compromettermi nella mia umile responsabilità alla collaborazione e al dialogo per una terra giusta, accogliente”. L’ultima battuta della sua omelia “a questa terra, perché possiamo chiamare tanti a stare qui e farla più bella ogni giorno della nostra vita. Amen”.

Paola Lucino



Pubblicato il 15 Gennaio 2024