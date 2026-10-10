Ferretti guiderà Foggia-Bovino e Lucera-Troia: due diocesi, un solo vescovo

Le diocesi di Foggia-Bovino e Lucera-Troia avranno lo stesso vescovo, pur conservando ciascuna la propria autonomia e identità. Papa Leone XIV ha infatti nominato monsignor Giorgio Ferretti, già arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, alla guida anche della diocesi di Lucera-Troia, accogliendo la rinuncia al governo pastorale presentata da monsignor Giuseppe Giuliano per raggiunti limiti di età. La decisione, comunicata dalla Sala stampa vaticana, unisce le due sedi secondo la formula canonica «in persona episcopi», senza comportare la fusione delle rispettive strutture diocesane. È stato lo stesso Ferretti a illustrare il significato della nomina, incontrando ieri mattina i giornalisti nel palazzo vescovile di Foggia.

“Una grande gioia oggi perché abbiamo ricevuto la comunicazione che il Santo Padre Papa Leone XIV ha accolto le dimissioni del vescovo Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera-Troia per raggiunti limiti di età, e ha nominato il sottoscritto vescovo di Lucera-Troia, mantenendo io l’arcidiocesi di Foggia-Bovino”, ha spiegato. La novità riguarda dunque il governo pastorale di due realtà ecclesiali che continueranno a mantenere le proprie caratteristiche, ma saranno affidate alla medesima guida.

“Le due diocesi rimangono con la loro autonomia e identità, ma avranno lo stesso vescovo”, ha precisato Ferretti, sottolineando il valore di un legame che mette insieme territori, comunità e tradizioni differenti. Da una parte Foggia-Bovino, con il ruolo di sede metropolitana, il capoluogo provinciale e una comunità numerosa; dall’altra Lucera-Troia, con il patrimonio storico, artistico e religioso delle sue due cattedrali e la presenza delle comunità dei Monti Dauni. Due realtà che, secondo l’arcivescovo, potranno trovare nella condivisione della guida pastorale nuove occasioni di collaborazione.

“Una ricchezza che sarà importante per tutti, una forza mite, quella di unirsi, perché insieme non siamo più potenti, non è questo che vogliamo, vogliamo servire di più questa terra”, ha osservato Ferretti, richiamando il valore della collaborazione tra le comunità ecclesiali. Il nuovo vescovo di Lucera-Troia ha quindi ribadito che l’unione personale delle due diocesi non deve essere interpretata come un accentramento, ma come un’opportunità per rafforzare il servizio pastorale sul territorio. “La forza del noi è una forza che vince, mentre quella dell’io e dell’individualismo è una forza perdente”, ha aggiunto. Per Ferretti comincia così una nuova fase di responsabilità, che lo vedrà impegnato contemporaneamente alla guida delle due diocesi. “Ringraziamo il Signore per questa bella notizia, ci prepariamo ad anni di lavoro, di collaborazione proficua insieme al servizio di questo popolo”, ha concluso, rivolgendo un saluto di ringraziamento a Papa Leone XIV.



Pubblicato il 10 Ottobre 2026