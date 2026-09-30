Ferrero insieme a Save the Children per contrastare povertà educativa

(Adnkronos) – Una giornata di cultura e sport per 40 bambini e bambine del Punto Luce di Save the Children di Napoli Chiaiano (gestito con Genitori Democratici di Napoli), organizzata da Save the Children e Kinder Joy of moving insieme a Rita Grande. Al mattino la visita a Città della Scienza, tra museo interattivo del corpo umano e Planetario. Nel pomeriggio, al Napoli Tennis Center, la Kinder Joy of moving Tennis Experience con Rita Grande, campionessa italiana di tennis e commentatrice sportiva, e i tecnici della Federazione Italiana Tennis e Padel: un approccio basato sul gioco, come nei progetti Tennis Trophy e Racchette in classe. I bambini del Punto Luce di Napoli Chiaiano già partecipano al progetto Joy of moving, attivo in altri 6 spazi dell’Organizzazione attivi in tutta Italia. Il metodo, validato scientificamente, è stato sviluppato con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", il Coni e il Mim del Piemonte dopo una ricerca triennale su oltre mille bambini della scuola primaria: favorisce lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e relazionale. Gli eventi al di fuori dei Punti Luce sono organizzati da Ferrero e Save The Children per promuovere ulteriormente l'inclusione attraverso lo sport, dalla vela, al ciclismo al tennis. “Esperienze come quella che i ragazzi e le ragazze del punto luce di Napoli Chiaiano hanno appena vissuto, dimostrano quanto sport e cultura possano essere strumenti potenti per ampliare i loro orizzonti, alimentarne la curiosità e rafforzare la fiducia in sé stessi. Attraverso attività che spaziano dalla scoperta della scienza all'avvicinamento al tennis e agli sport di racchetta, hanno infatti avuto l'opportunità di apprendere, sperimentare e condividere nuove esperienze con i propri coetanei. Grazie alla collaborazione con Ferrero e al progetto Kinder Joy of Moving continuiamo a creare occasioni concrete di crescita, contribuendo a contrastare la povertà educativa e a garantire a ogni bambino e bambina la possibilità di sviluppare talenti, aspirazioni e competenze fondamentali per il proprio futuro”, ha commentato Giusy Ghisu, coordinatrice del progetto per Save the Children. “È stata una giornata davvero speciale, perché abbiamo avuto l’opportunità di far scoprire ai ragazzi e alle ragazze del Punto Luce Save the Children di Chiaiano un’attività nuova, avvicinandoli agli sport di racchetta in modo semplice e divertente. Vederli prendere confidenza con la racchetta, mettersi alla prova, giocare insieme e divertirsi è stato bellissimo. È proprio questo lo spirito del metodo Joy of Moving: attraverso il movimento e il gioco, i bambini possono scoprire nuove capacità, acquisire fiducia in se stessi e vivere un’esperienza positiva insieme agli altri. Spero che questa giornata abbia lasciato loro la curiosità di continuare a sperimentare lo sport e di scoprire nuove possibilità”, ha commentato Rita Grande Ambassador e coordinatrice con la Fitp dell’evento.

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Pubblicato il 30 Settembre 2026