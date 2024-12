Ferrero, fatturato Italia a oltre 1,8 mld, + 3,5%

(Adnkronos) – Fatturato in crescita per Ferrero Italia, la multinazionale dolciaria di Alba che al 31 agosto 2024 ha chiuso il bilancio con un fatturato di oltre 1,8 mld, in crescita del 3,5% rispetto all’agosto 2023 quando il bilancio al 31 agosto era stato pari di 1,7 mld. Confermata la centralità dell’Italia in termini di sviluppo industriale: investiti ulteriori 98 milioni di euro, nell’esercizio, nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano) e incremento dell’organico di 77 unità (+1,1%) —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2024