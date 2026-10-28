Ferrero compie 80 anni e rilancia: nuova offensiva strategica sul mercato italiano

Nel segno dell’ottantesimo anniversario dalla fondazione ad Alba, Ferrero accelera la propria crescita in Italia puntando su una forte diversificazione dell’offerta. In occasione della seconda edizione dell’Innovation Day, il Gruppo proietta il proprio fatturato globale stimato verso la quota dei venticinque miliardi di euro, consolidando un’evoluzione che va ben oltre il comparto storico del cioccolato. La strategia dell’azienda mira a presidiare con forza mercati adiacenti che in Italia sfiorano un valore complessivo di oltre otto miliardi di euro. L’operazione si articola su cinque importanti novità di prodotto: la linea Nutella Cookies e i Pain au Nutella per il settore dei surgelati e della colazione, l’ampliamento di Pocket Coffee con la tavoletta extra dark e gli ovetti, l’arrivo sul mercato del marchio Wonka e lo sbarco di Eat Natural nel segmento della granola. Questa spinta commerciale combina lo sviluppo interno con l’integrazione delle recenti acquisizioni societarie, confermando la volontà di Ferrero di estendere la propria leadership a tutto il panorama dello sweet packaged food.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026