Ferrari presenta la 12Cilindri Manuale in serie speciale da 1.499 esemplari

(Adnkronos) – Ferrari presenta la Ferrari 12Cilindri Manuale, serie speciale in edizione limitata della 12Cilindri pensata per riportare al centro dell’esperienza di guida il rapporto diretto tra pilota, meccanica e controllo. Il modello sarà prodotto in 1.499 esemplari, numero che richiama la cilindrata del primo motore a dodici cilindri realizzato da Ferrari nel 1947. La nuova serie speciale introduce il sistema Manuale by-wire, sviluppato interamente a Maranello, che combina una leva del cambio manuale e un pedale della frizione riprogettato con la tecnologia del cambio DCT Ferrari a otto rapporti. L’obiettivo è reinterpretare in chiave contemporanea l’esperienza analogica della cambiata, preservando feeling, consistenza e naturalezza del gesto. La Ferrari 12Cilindri Manuale può essere guidata in modalità manuale nelle prime sei marce e in retromarcia, oppure in modalità automatica, lasciando al pilota la possibilità di scegliere tra coinvolgimento e comfort di guida. La Ferrari 12Cilindri Manuale sarà configurabile in 25 colori iconici Ferrari, con allestimento di lancio in Rosso Rubino. Il programma Tailor Made prevede inoltre interni con materiali dedicati, tra cui pelle arredo e Alcantara, oltre a sedili Comfort o Racing con lavorazioni specifiche ispirate alle sei marce del cambio.

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Pubblicato il 6 Luglio 2026