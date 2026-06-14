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Ferrari, Leclerc nervoso nel Gp Barcellona: “Non mi importa di Piastri…”

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(Adnkronos) –
Charles Leclerc nervoso con la Ferrari nel Gran Premio di Barcellona. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Rossa è stato protagonista di una gara difficile, dopo essere partito decimo per l'incidente occorso in qualifiche all'inizio del Q3, con qualche momento di nervosismo con il proprio muretto. Leclerc infatti, proprio come successo a Montecarlo, non è sembrato d'accordo con la strategia della Ferrari e lo ha fatto sapere via radio. "Rientra ai box Charles per coprire Piastri", gli hanno comunicato dal muretto, con l'intenzione di difendere la posizione sul pilota della McLaren. "Non mi importa di Piastri", è stata la risposta stizzita di Leclerc, che ha quindi deciso di fare di testa sua, per la 'rassegnazione' della Ferrari: "Ok, resta fuori".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Giugno 2026

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