Ferrari (Cgil): “La questione meridionale è nazionale”

“Noi vogliamo rilanciare quello che è stato uno dei grandi insegnamenti di Peppino Di Vittorio: che la questione meridionale è una grande questione nazionale, e aggiungiamo europea, e che se non si affronta e non si risolvono le tante contraddizioni che caratterizzano questa terra, non riusciremo a rilanciare tutto il Paese”. Lo ha detto Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil, presente a Cerignola alla tavola rotonda sul ‘Sud Questione nazionale Coesione territoriale e sociale per il progresso del Paese’, in programma al teatro Mercadante nell’ambito delle iniziative promosse dalla Cgil per il 69esimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio (nato a Cerignola). “I destini del Sud e quelli dell’Italia – ha aggiunto – sono indissolubilmente intrecciati tra loro, checché ne pensi chi rilancia nel 2026 un progetto, ad esempio, come l’autonomia differenziata, che non fa male solo al Sud, ma danneggia tutto il Paese. E noi diciamo un no grande come una casa e lo ribadiremo anche con lo sciopero e con le manifestazioni che abbiamo programmato. Soprattutto vogliamo rimettere al centro la condizione materiale dei lavoratori e delle lavoratrici di queste terre”. “E qui – ha sottolineato – c’è un tema che si chiama emergenza salariale, c’è un tema che si chiama precarietà, lavoro povero, lavoro sfruttato, lavoro nero. C’è un tema che si chiama politiche industriali, che mancano come l’ossigeno. Il punto centrale è proprio questo: un nuovo progetto per rilanciare il Mezzogiorno a partire da politiche industriali, mettendo al centro un lavoro di qualità per dare una prospettiva a tutto il Paese. Se non riparte il Sud, non riparte l’Italia”.

Alla camera del lavoro un murale realizzato dagli studenti

Un murale dedicato al padre del sindacato italiano Giuseppe Di Vittorio è stato inaugurato presso la camera del lavoro a Cerignola , sua città natale, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Cgil per il 69° anniversario della scomparsa. Il murale è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Sacro Cuore di Cerignola. “Come ogni anno con molto orgoglio onoriamo l’impegno di Peppino Di Vittorio non solo con la memoria ma con la rinnovata promessa di lotta per la dignità del lavoro. La storia di Peppino rappresenta la nostra bussola in un’epoca buia sul piano dei valori democratici. Per noi essere a Cerignola è un dovere morale e politico – sottolinea la segretaria generale Cgil Puglia Gigia Bucci – . Ricordarlo significa ogni volta dialogare con lui e chiederci cosa avrebbe fatto se fosse stato al nostro posto in questo tempo piccolo e insieme trovare le risposte per un rinnovato impegno sia sul piano dei valori, per la centralità sociale del lavoro, per la difesa delle tutele pubbliche, per salari e pensioni dignitose, per una vera coesione territoriale e sociale dove il Mezzogiorno sia opportunità di crescita per tutto il Paese e non problema”. Le celebrazioni proseguiranno con la deposizione di una corona di fiori al monumento a Giuseppe Di Vittorio a Orta Nova, presso masseria Cirillo, luogo del suo primo lavoro, per poi concludersi con un dibattito sul tema ‘Sud questione nazionale. Coesione territoriale e sociale per il progresso del Paese’, in programma al teatro Mercadante di Cerignola.



Pubblicato il 4 Novembre 2026