Ferrara, apologia di fascismo ed istigazione all’odio razziale: 24 indagati

(Adnkronos) – In corso a Ferrara, nell'ambito dell'operazione denominata 'Bravi Ragazzi', ventiquattro perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati per apologia di fascismo, istigazione all’odio razziale, minacce e vilipendio delle Forze Armate. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica estense, è tuttora in esecuzione da parte degli operatori della Polizia di Stato delle Digos di Ferrara Bologna e Ravenna, coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Sul posto sono presenti anche operatori specializzati della Polizia Postale per analizzare il materiale informatico oggetto di sequestro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2024