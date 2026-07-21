Attualità

Ferran Torres, l’eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino ‘stile Trump’

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – 'Make Spain Great Again'. Ferran Torres e il cappellino 'stile Trump' nel video virale. L'attaccante è stato l'autore del gol decisivo nella finale dei Mondiali vinta 1-0 dalla Spagna contro l'Argentina. E nella festa andata in scena a Madrid – con sfilata sul bus, incontro con il re e show finale in piazza – è stato ovviamente il mattatore. Per la giornata speciale, il bomber ha scelto un cappello che non è passato inosservato, con gli osservatori divisi sul significato: un messaggio sovranista o un'imitazione ironica di Donald Trump? 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina, la guerra dei droni: “Ogni tre mesi cambiamo tecnologie per sfuggire ai russi”

23 minuti fa

Spagna, De la Fuente cantante nella festa mondiale

32 minuti fa

Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): “Priorità a competenze linguistiche, professionali e di sicurezza”

39 minuti fa

Piano Mattei, Orefice (Gruppo Fs): “Generando competenze ci occupiamo del futuro di Africa e Europa”

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio