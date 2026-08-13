Ferragosto, da Al Bano a Valeria Marini e Alba Parietti: vip tra mare, musica e famiglia

(Adnkronos) –

C’è chi festeggia Ferragosto sul palco, chi cerca tranquillità e spiritualità, chi sceglie il mare e gli amici e chi, a sorpresa, decide di spegnere il cellulare e restare lontano dal sole e dalla folla dei ferragostiani. Per i vip il 15 agosto sarà un mix di lavoro, vacanze e qualche scelta decisamente fuori dagli schemi, come il Ferragosto 'dark'. A cominciare da Al Bano, che trascorrerà il 15 agosto lavorando in Sardegna, dove sarà protagonista di un concerto. ''Io Ferragosto lo farò lavorando – spiega Al Bano all’Adnkronos – sarò a Forte Village in Sardegna dove farò un concerto''. Nessun rimpianto per il cantante, che ammette di sentirsi perfettamente a suo agio sul palco: ''A me lavorare piace, mi rilasso solo quando lavoro. Non riesco a pensare a una vacanza al sole sdraiato su un lettino". E aggiunge ironicamente: "Sto facendo una tournée che è iniziata nel 1966. Per me cantare è una missione: per me e spero per chi mi ascolta. Per me perché le corde vocali sono dei muscoli che devono essere sempre in allenamento''. Dalla Sardegna alla Romagna, dove Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi trascorreranno anche quest’anno il Ferragosto al Grand Hotel di Rimini, insieme alla famiglia. "Ormai sono 8 anni che passiamo il 15 agosto al Grand Hotel di Rimini con tutta la famiglia", racconta la Ventura all’Adnkronos. "I ragazzi (i figli, ndr) sono passati, alcuni sono qua, altri sono partiti per altri lidi, però noi siamo qui come sempre: con mia madre e mio padre che ha 87 anni, mia sorella, suo figlio e il suo compagno, passiamo il 15 di agosto insieme". "Per noi – aggiunge la conduttrice – questa vacanza non solo è un lavoro, perché abbiamo appena terminato la settima edizione de 'La Terrazza della Dolce Vita’ (salotto televisivo condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, in onda su San Marino RTV, ospita ogni estate al Grand Hotel di Rimini protagonisti dello spettacolo, della cultura e dell’attualità, ndr) che c’è già stata riconfermata per l’anno prossimo ed è per noi un grande orgoglio, ma sono giorni di grande serenità e di vacanza". Inoltre, "ogni mattina con Giada Lini e Graziano Di Prima (ballerini professionisti, già protagonisti di 'Ballando con le stelle', ndr) facciamo un’ora di ballo, domani ci sarà la gara di nuoto e noi parteciperemo tutti come famiglia, insomma siamo felici", conclude Ventura. Scelta all’insegna della tranquillità per Valeria Marini, che resterà nella sua amata Sardegna. "Io sono nella mia amata Sardegna e quindi Ferragosto lo passerò qui", svela Valeria Marini all’Adnkronos. "Avevo inviti, richieste di lavoro, ma in questo momento avevo proprio bisogno di stare bene e in tranquillità. Ovviamente andrò a messa la mattina e poi starò con degli amici", dice. L'attrice spera inoltre di poter trascorrere la giornata anche insieme alla madre: "Speriamo che anche mia mamma venga qui perché quest’anno il caldo è stato veramente traumatizzante per tutti". Marini aveva anche ricevuto un invito a spostarsi in Puglia per il concerto dell'ultimo vincitore del Festival di Sanremo: ''Volevo andare in Puglia per il concerto di Sal Da Vinci però ho preferito rimanere nella mia amata Sardegna. Per me la cosa più importante per Ferragosto è stare in serenità ma soprattutto andare in chiesa a messa. E' una cosa che non fa nessuno ma io, sono molto religiosa", conclude. Ferregosto a Ibiza invece per Alba Parietti, che ha una casa sull’isola e sta trascorrendo le vacanze insieme agli amici, tra barca, sole, mare e spiaggia: "Io sono qui a Ibiza nella mia casa e passerò il Ferragosto in serenità con i miei amici", racconta Parietti all’Adnkronos. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis trascorrerà invece le vacanze a Porto Cervo, in barca, con un uomo misterioso: "Sono qui con una persona ma non voglio svelare il suo nome – spiega Urtis all’Adnkronos – sto facendo le vacanze con lui e usciamo in continuazione: barca, mare e spiaggia". Per Ferragosto, però, Urtis ha deciso di cambiare completamente programma e di optare per un’insolita giornata 'dark'. "Il mio Ferragosto ho deciso di farlo 'dark', cioè niente sole – dice – Starò tutto il giorno chiusa in casa perché voglio lavorare ai miei progetti di settembre: devo lanciare una nuova linea di skincare". E non sarà soltanto una pausa dal sole, ma anche dai social: "Farò un 'digiuno' volontario dove non utilizzerò il cellulare per 12 ore, quindi niente storie su Instagram e niente di niente così, non dovrò far finta di divertirmi in spiaggia". Infine, con la sua consueta ironia, conclude: "Il 16 agosto controllerò tutti i miei amici vip che fanno finta di amarsi su Instagram e poi in realtà si odiano in barca". La Sardegna sarà anche la destinazione di numerosi big della musica italiana. Achille Lauro, Annalisa, Sfera Ebbasta, Anna, Ernia, Bresh, Clara e altri artisti saranno infatti protagonisti del 'Red Valley Festival', in programma dal 13 al 15 agosto a Olbia. Per loro, dunque, il Ferragosto sarà, di fatto, all’insegna della musica e dei live. (di Alisa Toaff)

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Pubblicato il 13 Agosto 2026