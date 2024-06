Ferragni smentisce notizie su divorzio da Fedez: “Senza fondamento”

(Adnkronos) – Il legale di Chiara Ferragni smentisce le fake news relative al divorzio da Fedez e alle richieste infondate attribuite all'imprenditrice. "L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni", affermaì in

una nota il legale di Ferragni. Le indiscrezioni, partite dal sito riconducibile a Fabrizio Corona 'Dillinger news', parlano di una richiesta di divorzio avanzata dalla stessa Ferragni, in seguito alla quale l'influencer avrebbe chiesto a Fedez una cifra di 40mila euro al mese come mantenimento. Tutto smentito, ora, dall'avvocato della Ferragni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Giugno 2024