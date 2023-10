Fermo il cantiere della Fiera di Foggia, le ditte protestano

È fermo il cantiere della fiera di Foggia da cui, attraverso la recinzione, pur si intravede la sagoma azzurra della nuova palazzina d’ingresso su corso del Mezzogiorno. I lavori sarebbero giunti all’80% dell’esecuzione ma da febbraio scorso non ci sono stati passi in avanti. L’incompiuta, per ora, resta sospesa solo che, dopo vari fermi e ripartenze, dovute anche a qualche proroga causa Covid, la pazienza è arrivata al limite.

“Automazione sud srl”, ditta di Foggia, sta lavorando in subappalto al quartiere fieristico per l’installazione elettrica e forniture di materiali.

“I lavori effettuati sono di 500mila euro – protesta la ditta-, oltre a materiali presenti in cantiere non contabilizzati per l’interruzione dei lavori e valutabili per circa 200mila euro. I ritardi nei pagamenti della Regione Puglia stanno mettendo in difficoltà noi e anche altre imprese”.

Non finisce qui, hanno intenzione di incatenarsi davanti all’ingresso del Palazzo della Regione Puglia “per tentare di forzare l’inettitudine della macchina amministrativa, e magari politica, che agisce a scapito delle imprese”.

Se le proteste della ditta in subappalto siano spia di una situazione complessiva di stallo, l’abbiamo chiesto al commissario della Fiera di Foggia Massimiliano Arena. “Il pagamento non è addebitabile alla Fiera. In virtù di un accordo di programma i fondi arrivano dal Governo centrale e vengono affidati alla Regione, che poi li affida alla Fiera in virtù dei vari Sal (stato avanzamento dei lavori, ndr). Questo flusso di denaro è bloccato da mesi”.

Com’è noto, la vicenda della piazza e del parcheggio sotterraneo si protrae dal 2015 ed era giunta a un punto morto, con la scadenza dell’accordo di programma fra Mit e Regione Puglia nel 2022, per una serie di pignoramenti e questioni legali. A marzo scorso le parti hanno rinnovato l’accordo per sbloccare le risorse. L’investimento complessivo è di euro 17.250.000, per la creazione di una piazza sotto la quale verrà realizzato un parcheggio interrato multipiano da circa 800 posti. Inoltre, demoliti i vecchi edifici, ne verrà edificato uno nuovo per la direzione, gli uffici e le biglietterie.

L’accordo di programma prevede anche la riqualificazione urbanistica delle zone interne. Nel frattempo, nell’ambito della progettazione comunitaria, è stata finanziata l’iniziativa dei “creative hubs” che vedrà proprio nel padiglione 25 del quartiere fieristico foggiano –ristrutturato, per un’estensione di 7000mq- uno dei luoghi della sua attività. Responsabile del progetto è la facoltà di Agrariadell’Università di Foggia, partner è il dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

Tanti progetti in essere ma le opere finanziate dal Mit camminano a passo di lumaca. Dopo che una cospicua parte di quei circa 17 milioni di euro è stata messa a frutto, si attende un altro step, quello necessario non solo ai pagamenti ma a non mandare in malora il tanto di buono che, se pur in tempi biblici, è stato fatto finora. Il termine previsto nell’accordo per la fine dei lavori è dicembre 2025.

“La Fiera- prosegue Arena- ha tutto l’interesse di pagare i lavori, perché il nuovo parcheggio risolverebbe molti problemi di cassa e di viabilità della zona, oltre ad avere la possibilità di fittare i locali del centro direzionale. Con tutte le difficoltà del post Covid siamo andati avanti, abbiamo ripensato l’uso degli spazi con 345mila presenze per i concorsi pubblici, hanno continuato ad avere ottimi riscontri la fiera canina, ornitologica, della sposa. Chi continua a dire che alla Fiera di Foggia non si fa niente non c’è mai stato a vedere”.

Chiarito questo, Arena prosegue: “Se non veniamo messi nelle condizioni di gratificare le ditte appaltatrici e subappaltatrici, come da contratto, non siamo la causa, ma la subiamo. Abbiamo sempre mandato la documentazione a Bari, ordinata, il nostro ente ha un bilancio sano, a differenza di altri, potrei dire, e sarebbe ancora migliore se ci dessero la possibilità di un ulteriore sviluppo di questo territorio”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Ottobre 2023