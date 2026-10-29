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Fermati 5 attivisti italiani in Cisgiordania, Farnesina chiede rilascio immediato

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(Adnkronos) – La Farnesina si è attivata per ottenere informazioni sul fermo di cinque attivisti italiani nei pressi del villaggio di Al Lubban al-Gharbiyye, in Cisgiordania, mentre erano vicini a contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. I connazionali – si legge in una nota – sono stati fermati oggi nell’ambito di un’operazione che avrebbe coinvolto anche altri cittadini stranieri. 

L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme sono intervenuti presso le Autorità israeliane per ottenere chiarimenti immediati sulle circostanze del fermo e garantire la necessaria assistenza consolare. Secondo le informazioni disponibili, i cinque connazionali si trovano attualmente in stato di fermo presso una stazione di polizia. 

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Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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