Fenomeno Vico: 4mila spettatori per il Festival del Teatro Popolare

Sono già sold-out le due date di sabato 1 e domenica 2 marzo per lo spettacolo “Lo stambecco reale” della compagnia vichese “Ncvò Cappà Nsciaun”, quindi la stessa commedia verrà riproposta all’Auditorium Lanzetta anche domenica 9 marzo. La terza edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, la cui conclusione era prevista proprio per il 2 marzo, arriverà quindi a offrire 14 spettacoli (compreso quello messo in scena dagli studenti del Manicone-Fiorentino) che hanno già registrato e registreranno fino al 9 marzo una partecipazione complessiva di circa 4mila spettatori in sala.

“Sono numeri importanti e lusinghieri che mettono in evidenza uno straordinario successo per l’edizione 2025”, dichiara il direttore artistico Giuseppe Aguiari. “Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale di Vico del Gargano per aver creduto ancora una volta in questo Festival. Un ringraziamento va alle compagnie partecipanti, alla Provincia di Foggia che ha patrocinato il Festival, alla Proloco di Vico del Gargano e alla Federazione Italiana Teatro Amatori di cui ci onoriamo di far parte”. Sul palco dell’Auditorium Lanzetta si sono esibite 9 compagnie e, complessivamente, circa100 fra attrici e attori. Oltre alle due formazioni vichesi, il sipario si è alzato sugli spettacoli di compagnie provenienti da Napoli, Pomezia (Roma), Lecce, Castellana Grotte, Foggia e Sannicandro Garganico. Anche stavolta, i biglietti per assistere allo spettacolo di sabato 1 e alla replica di domenica 2 marzo sono andati subito esauriti. La corsa al biglietto testimonia, ancora una volta, l’eccellente riuscita di una rassegna e un premio dedicati al teatro popolare, alla voglia di stare insieme, di riflettere e di farsi qualche sana risata sulla vita e le sue rocambolesche piroette.

Sabato 1 marzo, oltre allo spettacolo, si svolgerà anche la cerimonia di assegnazione dei premi della terza edizione del Festival. Saranno assegnati i premi per la compagnia vincitrice della rassegna, il miglior attore, la miglior regia, il riconoscimento della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) e il premio del pubblico.



