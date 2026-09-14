Fenomeno Pokémon, record di ricerche su eBay: Charizard il più cercato

(Adnkronos) – Il settore dei beni collezionabili registra un costante interesse per l'universo Pokémon, un fenomeno nato nel 1996 e capace di mantenere un impatto economico e culturale rilevante attraverso le generazioni. In concomitanza con le celebrazioni per il trentesimo anniversario del brand e con il lancio della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili previsto per il 16 settembre 2026, la piattaforma di e-commerce eBay ha attivato una programmazione interattiva dal vivo denominata eBay Live. A partire dal 16 settembre, la sezione dell'applicazione ospita un canale temporaneo attivo con dirette quotidiane tra le 12:00 e la mezzanotte, consentendo agli utenti di interagire con venditori specializzati e partecipare alle aste in tempo reale per l'acquisto di carte della nuova espansione, pezzi gradati ed edizioni limitate. Tra gli appuntamenti principali figurano le dirette di Kewinworld per il 16 settembre alle ore 14:00, quelle di GS-GAMEON il 16 settembre alle 20:00, e le sessioni di Cotegames previste per il 16 settembre alle 20:00. Il programma include inoltre gli interventi di GomGomCards per il 17 settembre alle 20:00, affiancati dalla diretta di Impero Gran Maestro fissata per il 19 settembre alle ore 19:00. Lorenzo Leonardi, eBay Live Category Lead per l'Italia, dichiara: “Quello dei Pokémon è un fenomeno che attraversa le generazioni e continua a rinnovarsi, unendo la nostalgia di chi è cresciuto con il brand alla passione di nuovi fan e collezionisti alla ricerca di carte e pezzi speciali. In occasione del trentesimo anniversario e del lancio della nuova espansione del GCC Pokémon, eBay Live riunisce in uno spazio dedicato una programmazione speciale di eventi pensati per la community italiana, offrendo agli appassionati l’opportunità di interagire in tempo reale con venditori specializzati e vivere il lancio in modo ancora più partecipativo e coinvolgente.”

Le dinamiche del settore troveranno ulteriore spazio dal 26 al 27 settembre 2026 durante CardExpo Italia, la fiera di riferimento per lo scambio e la vendita di carte collezionabili che vedrà la presenza di sessioni dal vivo dedicate. Sul fronte dei volumi di ricerca, nei primi sei mesi del 2026 gli utenti a livello globale hanno digitato query legate al brand con una media superiore alle 500 ricerche al minuto, evidenziando una crescita rispetto alle 360 rilevate nel 2025. In Italia la parola "Pokémon" si conferma il termine più cercato sul portale per il terzo anno consecutivo dal 2024, con una classifica di gradimento guidata dal personaggio Charizard, seguito da Pikachu, Gengar, Mewtwo e Mew. A giugno 2026 i dati mostrano anche incrementi percentuali per accessori e merchandising come gli orologi Seiko (+240%), le stampe artistiche (+800%), i raccoglitori per carte (+220%), oltre a rialzi per le espansioni storiche come Forbidden Light (+70%), Cosmic Eclipse (+70%), Legendary Treasures (+70%), Breakpoint (+60%) e Southern Islands (+50%).

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Pubblicato il 14 Settembre 2026