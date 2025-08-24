Attualità

Femminicidio Tina Sgarbini, Persico non risponde al pm: è accusato di omicidio pluriaggravato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Christian Persico, l'ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella (Salerno). L'uomo, rintracciato ieri sera dai carabinieri alcune ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato portato in caserma a Battipaglia dove è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio davanti al pm che ha disposto il fermo per l'accusa di omicidio pluriaggravato.  A difendere l'uomo è l'avvocato Michele Gallo. "L'ho visto solo per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio – dice all'Adnkronos il penalista – e nelle prossime ore farò un'istanza per avere un colloquio con lui". Ora Persico si trova recluso nel carcere di Fuorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sofia Raffaeli doppia medaglia ai mondiali di ritmica: oro nel cerchio e bronzo nella palla

46 minuti fa

Gaza, Israele invia 10 influencer nella Striscia: “Qui è pieno di cibo, ecco la verità”

56 minuti fa

Calabria, Conte: “Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria”

3 ore fa

Caldo record in Spagna, ad agosto l’ondata più intensa mai registrata

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio